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多家知名科技企業紛紛傳出裁員。光大控股(00165)首席執行官陳爽表示，去年二級市場市況欠佳，對新經濟企業的估值「重新認識」，而他認為新經濟企業本身估值亦有不合理之處，該公司2018年參與的新經濟投資比較2017年，只有三分一左右，「投不下手，太貴了。」

他更批評有公司內部管理混亂，「令人對前景有懷疑的話，怎能維持原本的估值？這不現實。」當估值下調，新經濟企業終須面對裁減人手、開源節流的決定。

即使市場對新經濟企業估值下調，陳爽指出，作為投資者，與企業傾談投資額時仍不容易取得共識，事關企業對本身估值的心理預期仍未調整。

此外，陳爽指出，中美貿易戰的確已影響到中國對美出口，期望下月召開的全國兩會期間對貿易戰「有個說法」。至於去年兩會力求去槓桿，但去年中市況遇冷，經濟受影響，他相信政治上難免需調整，然而以中國的龐大經濟體，不可能長期靠量化寬鬆支持，故他希望兩會對於是否仍然保留「去槓桿」國策獲釐清。

至於中國整體社會消費力低，他表示，由於富裕人群的消費力已見頂，但中產以下的階層則陷於家庭負債太重。他認為要刺激消費必須保障就業，以及進行體制改革，例如將養老納入社保，令年青一輩毋須負擔父母輩的養老開支，釋放消費力。

《大灣區規劃綱要》將香港定位為金融、創科。陳爽表示支持，稱香港不應擔憂人才競爭，而應視之為將大灣區內的創科人才取之己用。