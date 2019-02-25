即巿股評 港股直擊

侵侵表示中美貿易談判取得重大進展，雙方喺好多唔同議題開始達到共識，除咗已公布將3月1日再向中國進口商品額外徵收關稅嘅死線延長之外。亦計劃稍後喺佛羅里達海湖莊園跟習大大召開高峰會。港股承接美股升勢，早段曾升抵二萬九大關，但升抵此關即回吐，曾倒跌52點。恒指高開159點，最多曾升193點，見29009點半日高位，為近7個月新高，其後倒跌52點，見28763點半日低位見有支持。恒指中午報收28885點，升68點；國指中午報收11530點，升103點。

講到升勢港股遠遠不及內地股市，A股單係頭15分鐘成交已達千億元，今日萬億成交定無懸念，而港股今日上半場成交亦達869億元，未知本周能夠高見1500億元成交或以上。A股半日升勢凌厲，滬綜指半日升逾3.3%，旺丁又旺財。話咗A股今年形勢大逆轉，中資金融股最吃香，內地券商股繼續有追捧。

上周阿Man提到國壽(02628)業績好轉，而A股回升亦令內險股水漲船高，國壽更得到唔少大行祝福，半日股價急升5.2%；平保(02318)遠早於國壽起步向上，家下畀國壽追回升幅，平保半日升2.4%。其他內銀行亦有不俗表現，重磅股幾乎全面向上，只有中移動(00941)先高後低，創52周高位後半場倒跌1.1%；跟大笨象(00005)雙雙逆市下跌。

歐洲唔少國家開始放生華為，另有傳聞指中美考慮將中國5G網路設備商華為跟中興通訊(00763)納入談判中，呢個消息刺激中興半日升6.4%。其他5G概念股及手機及通訊設備股做好，小心呢個板塊急升後見回吐。

人仔回升有利對人仔滙價敏感嘅航空股，今早人民幣再急升，今早官方開出中間價報6.7131，較上日(22日)上調20點子，創逾三周新高。三架紅色飛機表現突出，國航(000753)和東航(00670)抽高後急回，分半日別升0.6%和無起跌；南航H(01055)曾飆9.4%，半日升3%，

眼見大市跟唔少股份見咗位都急回，唔排除大市喺現水平差不多要回吐，尤其指數最重磅嘅幾隻，開始見腳軟，阿Man喺現水平決定按兵不動，之前喺低位坐上嚟嘅貨部份沽出套利，鎖定部份利潤，反正期指將於周三結算，話唔定結算後又另一個局面，雖然中美貿易談判好消息接二連三傳出，但大市呢一轉升浪，某程度上已將該等利好因素消化，只要一句好消息出貨，大市回落一千幾百點又何妨。

麥狄文

(徐狄怡 ‧ 證監會持牌人‧ 大錦證券有限公司董事)