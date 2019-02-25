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今日 13:28 港股直擊 即巿股評

滬指午後飆4% 券商股熱炒 信証沽空旺

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恒指中午收報28885點，升68點，大市成交額869.43億元。截至1時26分，恒指升72點報28888點。

上證指數午後急升4%報2917點，創八個月高位。

大市半日沽空有113.47億元，沽空比率13.1%，為近期偏高水平。

平保(02318)半日沽空有10.27億元，午後升幅擴大至近3%，報82.35元。

中信證券(06030)半日沽空亦高達6.6億元，午後最新升6.5%報20.85元，其A股漲停。

中電(00002)中午公布業績遜預期，午後挫1.7%。

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