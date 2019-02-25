重要通告 港股直擊 香港財經

中電控股(00002)公布，截至去年底止全年業績，股東應佔盈利135.5億元，按年下跌4.91%。每股基本及攤薄盈利5.36元。

第四期中期股息派1.19元，連同首三次已付中股息，全年總股息派3.02元，較2017年的2.91元，增3.78%。

期內，收入914.25億元，按年減少0.7%。營運盈利139.82億元，按年增5.07%，主要反映香港以外業務的表現強勁，但受香港業務自去年10月1日起准許回報率下調所影響。

香港電力業務方面，營運盈利跌3.44%至85.58億元。中電稱，本港新管制計劃協議自去年10月起生效，准許回報率由以往9.99%調整至8%，為香港電力行業的未來發展提供一個確切和清晰的規管架構，使集團能及早規劃及作出適當投資，以配合政府的能源政策目標。

內地業務方面，營運盈利上升74.7%至21.63億元，當中來自核電業務的貢獻最大，按年上升88.4%，這是由於陽江核電站帶來全年盈利貢獻，以及該電站一台新發電機組投產。

至於印度業務的表現繼續平穩，營運盈利減少11.6%至5.72億元，但可再生能源組合受惠於發電量增加，盈利上升。

澳洲業務方面，營運盈利按年升20.6%至33.02億元，反映中電的發電組合在供應緊絀、批發電價高企的市況下，仍保持出色的營運表現。

展望將來，中電稱，未來數年准許回報率下調，但同時獲政府批准的投資項目，將會為資產基礎帶來增長。集團會落實2018年至2023年的發展計劃，支持政府的減碳目標及環境政策。

集團又稱，正在全力推進海上液化天然氣接收站項目，並興建兩座全新的聯合循環燃氣渦輪機組；亦致力在香港可再生能源的發展中發揮主導作用，除了接駁政府的大型轉廢為能項目及其他規模較小的項目至中電電網外，亦同時探索發展其他大型可再生能源項目的機會。