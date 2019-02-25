港股直擊 即巿股評

中美貿易談判推進，美國總統特朗普更表示，打算在佛羅里達海湖莊園(Mar-a-Lago)與國家主席習近平召開峰會。中港股市今早造好，深成指飆逾4%，不過恒指重上兩萬九後表現反覆。

恒指高開159點，甫開曾飆193點，見29009點，創去年7月26日以來近7個月高，升勢之後急回，曾倒挫52點，見28763點半日低，之後喘穩。恒指中午收報28885點，升68點或0.2%，大市成交額869.43億元。

國企指數報11530點，升103點或0.9%。

中美有望達成貿易協議，A股飆升，滬指半日升3.32%；深成指飆4.25%。

藍籌股方面，國壽AH股分別獲大行睇好，H股(02628)半日飆5.2%；平保(02318)升2.4%；建行(00939)升1%；港交所(00388)升2.7%；吉利(00175)升4.3%。相反，中移動(00941)創52周高後倒挫1.1%；滙控(00005)逆市跌0.2%；「三桶油」半日挫0.1%至1.7%。

焦點板塊

手機及通訊設備股：華為和三星分別推出新款摺疊手機，加上世界移動通訊大會(MWC)即將舉行，本港相關股造好，瑞聲(02018)飆7.3%後回，半日僅升0.5%；高偉電子(01415)升2.5%；通達(00698)升4.3%；鴻騰(06088)漲3.4%；丘鈦(01478)升4.9%；信利(00732)升3.2%；比亞迪電子(00285)升2.7%。舜宇(02382)半日倒跌1%。另外，中美考慮將中國5G網路設備商華為與中興通訊(00763)納入談判中，中興半日飆6.4%。

航空股：外電報道，北京不能以貶值人民幣來抵消美國關稅的影響將作為中美貿易協議的一部分，刺激人民幣急升。另外今早官方開出中間價報6.7131，較上日(22日)上調20點子，創逾三周新高。對人民幣滙價敏感的中資航空股AH股急漲，國航A(601111.SH)和東航A(600115.SH)曾漲停，兩隻H股(00753)和(00670)抽高後急回，分半日別升0.6%和無起跌；南航H(01055)曾飆9.4%，半日升3%，其A股(600029.SH)升5.99%。

換馬股：恒生指數公司宣布季度檢討結果，創科實業(00669)獲納入恒生指數成分股，半日飆9.3%；遭剔出的華潤電力(00836)挫4.7%。獲納入國企指數成分股的中國建材(03323)升1.1%；遭剔出的眾安在綫(06060)升0.7%。

焦點股份

新意網(01686)：股價逆市向下，曾挫5.6%，半日跌2.6%。集團去年中期盈利4.11億元，按年增長4.92%，不派中期息。

康達環保(06136)：發盈警，預期截至去年12月底止財年純利減少30%左右， 2017年度純利4.14億元人民幣。股價半日插12.2%。

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