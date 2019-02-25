港股直擊 即巿股評

上個星期五(2月22日)恒指低開後，都唔知係咪因為條10天線升穿條250天線，發出「黃金交叉」訊號，將個市又堆高返。見住個市一直沿住條10天線行就更係開Call/牛證，向上追殺啲熊證啦，不過，呢啲位恒指開始被新上市嘅貼價牛迫到埋中間位咁滯，為免一個唔該真係企咗喺中間位唔上唔落，仲變成賭大細咁款，呢啲位真係一動不如一靜。

「哎呀！如果上個星期五真係入咗隻Call/牛仔嘅話，咁今日咪又食餬囉！」係呀，依家9點45分，恒指暫時高位做過29009點，依家先嚟開恒指牛熊證街貨圖(無貨喺手就更係動作慢啲架)，上方熊證最貼價嗰行，即28800至28899點同埋28900至28999點，呢度夾埋有相當於1826張期指。而29000至29099點呢度就有成1281張期指；呢批街貨會唔會今日四散呢？收隊唔玩定係將條防線上移？暫時未知。

至於下方嘅牛證，最貼價就係28400至28499點，呢度有126張期指，全部都係新增嘅；至於牛證重貨區就喺28100至28199點，呢度有相當於1379張期指，同現價(10點2分mark28888點...嘩！個市都縮得好快喎，好似由我返到公司到依家，恒指升過百 > 回升少過100點 > 再衝上去升過點兼穿埋29000點 > 再回落去最多升廿零點 > 到依家又再彈返上去升70幾點，玩咩呀？)相比，兩者相差788點。拉番近少少同最貼價嗰層比較嘅話，要食晒第一層嘅牛證街貨，大市就要由現價向下行多488點。點秤，始終都係上行食動貨熊最簡單同就手。

恒指牛(60850)，收回價28218點，同現價有近700點差距，槓桿比率約42倍屬偏高，吼恒指5分鐘圖見超賣就小注出手，同上個星期一樣唔好勉強落場。

睇埋恒指日線圖，換條保歷加通道出嚟，頂部係29008點，啱啱剛好穿咗一吓，之後個市又回一回再上，不過按保歷加通道成條上升走勢，除非今日恒指忽然倒插幾百點，否則大致形勢都係會繼續上行，如是者就即係保歷加通道繼續比位個市上嘅機會都唔細。再望埋上個星期喺[下半part]睇過嘅恒指波幅指數(VHSI)，今日粒燭繼繼續下行，而日線圖上SLowSTC(14,3)亦未到嚴重超賣水平；你睇返其實到依家(10點9分)恒指雖然來來回回好似chok得好快，但其實燭身係好扁，即係話高低波幅其實唔大，咁亦符合咗VHSI未反彈嘅事實。

作者阿珊，從事財經及投資版報道超過10年，由平面媒體走到網絡世界，《鐘擺戰略贏港股》作者。相信技術分析，由窩輪到牛熊證無一不炒，唔貪心，志在搵餐下午茶。

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