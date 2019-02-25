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中美在華盛頓舉行連續兩天(21及22日)的第七輪高級別貿易談判，雙方同意延長多兩日磋商，務求在3月1日的「貿易休戰」最後限期前達成協議。

較早前彭博引述消息報道，中國提議將雙邊農業貿易規模恢復至貿易戰前水平外，更會每年增購300億美元的美國農產品；美國農業部長珀杜(Sonny Perdue)則證實，中國承諾採購大量美國農產品，但前提是先要達成貿易協議，包括中國加強保護知識產權及推行結構性改革等，顯然雙方仍進行「討價還價」式的磋商。

不過，參與這輪談判的美方是由財長努欽以及貿易代表萊特希澤領軍，率領中方代表團的國務院副總理劉鶴更身兼「國家主席習近平特使」職銜，可見雙方都有在3月1日前達成協議的意願。

事實上，總統特朗普上周五在白宮橢圓形辦公室會見劉鶴的代表團時說，「我們有很好的會談，有機會發生一些非常令人振奮的事情，這協議會由我簽署。我一直與國會保持接觸…。」特朗普亦提到雙方同意「加時」兩日磋商，他並會考慮延長3月1日的貿易談判限期。特朗普又說，預料很快就與習近平會面；財經頻道CNBC報道，「習特會」可能安排在3月底進行，地點是佛羅里達州的特朗普私人別墅。而中方代表讀出習近平給特朗普的信件亦表示，希望雙方能達雙贏方案。

最重要的是，特朗普另外指出，尚未決定會不會將中國電訊設備商華為和中興通訊(00763)的案件列入貿易協議內，又透露司法部長巴爾(William Barr) 與法律團隊商討，未來幾周撤銷起訴華為違反制裁伊朗禁令的可能性。

華為副董事長孟晚舟去年12月在加拿大溫哥華機場被捕事件發生後，雖然中美雙方都表示不會影響貿易談判，但任何人都明白這只不過是「此地無銀三百両」的說詞而已。

「孟晚舟事件」其實是美國近年一直致力推動全球性打壓華為5G業務發展的延伸。值得一提的是，特朗普去年12月接受路透訪問時表示，假若他認為(「孟晚舟事件」)對國家安全和促使中美達成貿易協議有幫助，他必將插手干預。如果美國未來幾周真的撤銷對華為的起訴，正在等候加拿大是否執行美國提出引渡令的「孟晚舟事件」也就無形中圓滿解決。原來一向予人口沒遮攔噏得就噏的「侵侵」總統，有時也可以講得到做得到。

彭博最新引述多名消息人士報道，雙方在人民幣滙率問題已達成協議，就如何確保中國屐行協議上則仍未取得共識。但綜上所述，這次由兩日「加時」至四日的第七輪中美貿易談判，相信「最差」的結果亦不過將談判限期延至3月1日之後，不歡而散的機會可斷言微乎其微。

老徐