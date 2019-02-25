港股直擊 即巿股評

市場憧憬中美貿易談判有望達成協議，港股上周飆逾九百點後，今早續創七個月高位，重上二萬九大關。

恒指高開159點，報28975，升幅一度收窄至66點，低見28882；之後在內地股市帶動下，恒指曾急升193點，高見29009，七個月以來首次重上二萬九大關。

國企指數高開74點，報11501，最新升127點，報11555。

內地股市急升，上證指數最新報2869，升65點或2.34%。

國壽(02628)大升5.1%，報22.3元。

港交所(00388)周中將公布業績，股價最新升2.6%。