港股直擊 即巿股評

中美貿易談判有進展，中港股市短期有望尋頂，恒指挑戰二萬九關。本周陸續有藍籌股公布業績，表現好壞某程度影響市場氣氛。

上周五美股收高，市場對中美新一輪貿易談判抱有樂觀預期，道指站上26000點，收漲181點或0.7%，報26031點，全個星期漲0.57%。標普500指數收升0.64%，報2792點，創2018年11月8日以來收市新高，周漲0.62%。納指收漲0.91%報7527點，周漲0.74%。道指和納指均連漲九周。

食品巨頭卡夫亨氏周五暴跌逾27%，創收市新低，去年四季度巨虧126億美元；愛奇藝漲逾20%，創IPO以來最大單日升幅，業績顯示其會員服務營收首破百億元。

中美貿易談判仍是市場關注焦點。美國總統特朗普在推特表示，很高興地報告，美國在與中國的貿易談判中，就包括識產權保護、技術轉讓、農業、服務業、滙率等重要結構性問題，以及很多其他議題取得巨大的進展。他並表示，會推遲美國原訂計劃於3月1日提高對華關稅的期限。他續指，假設雙方都取得了進一步進展，打算在佛羅里達海湖莊園(Mar-a-Lago)召開與中國國家主席習近平召開峰會，並達成協議。他表示，美國和中國的周末非常愉快。

不過之前有消息指，特朗普對華為態度未有軟化，曾計劃透過行政命令，阻止華為在美國銷售電訊設備。而對於會否撤銷對華為首席財務官孟晚舟的刑事檢控， 特朗普表示目前未有討論。

紐約期油全個星期漲2%報每桶57.07美元，續創三個月新高。紐約期金收漲0.2%，報1330.7美元/盎司，創十個月新高，周漲0.65%。

在美國買賣的主要港股預託證券(ADR)價格，造價個別發展。滙控(00005)ADR折合港元計收報63.9元，較本港上日收市低0.5元；騰訊(00700)ADR收報346.74元，高2.74元；國壽(02628)ADR收報21.14元，低6仙。「三桶油」個別走，中海油(00883)ADR收報13.96元，低8仙；中石油(00857)ADR收報5.3元，低2仙；中石化(00386)收報6.78元，低4仙。至於電訊股，中移動(00941)ADR收報84.34元，低0.66元；聯通(00762)ADR收報9.43元，低6仙；中電信(00728)ADR收報4.42元，無升跌。

港股ADR指數收報28819，較周五恒指收市微升2點。恒指上周五收報28816，升186點或0.65%，創七個月收市新高。恒指連升三日，累升588點或2.08%。美中就人民幣滙率達成共識，刺激人民幣急升。本周三為期指結算日，留意周初指數走勢會較波動。

焦點板塊

5G概念股：華為在本周舉行的西班牙巴塞隆拿世界移動通訊大會(MWC)之前，發布首款5G摺疊手機，命名為Mate X。華為已經在全球簽訂了30餘份5G商用合同，累計發貨4萬個5G基站。華為副董事長郭平表示，華為在全球5G領域取得領導地位，領先競爭對手一年。此外，《中國證券報》報道，市場關注的5G進程仍在不斷推進，三大運營商在5G上動作頻頻。

焦點股份

恒生指數上周五傍晚宣布季度檢討結果，恒指成份股當中，將加入創科實業(00669)，剔除華潤電力(00836)，藍籌股當中，滙控佔成份股比重會由現時的9.27%，增加至一成；騰訊(00700)比重亦由現時的9.93%，增加至一成；友邦(01299)比重增加至9.64%。另外，國企指數將加入中國建材(03323)，剔出眾安在綫(06060)。所有變動將於3月11日(星期一)起生效。

金沙中國(01928)：公布截至去年12月底全年利潤18.7億美元，按年增加一成七，每股盈利23.21美仙。

中國奧園(03883)：發盈喜，預期去年核心淨利潤增長超過四成，主要因為交付予買家的總建築面積增加，以及交付物業平均售價提升。

中滔環保(01363)：發盈警，預期截至去年12月底的年度業績，錄得的權益持有人應佔溢利按年明顯減少。

金風科技(02208)：公布截至去年12月底純利32億1660萬元人民幣，按上升5.3%。

徽商銀行(03698)：發盈喜，預期截至去年12月底的股東淨利潤約87億元人民幣，按年增長約一成四以上。

本周將有多家公司公布業績，藍籌股包括：新地(00016)、港交所(00388)、銀娛(00027)、中電(00002)、新世界發展(00017)及信置(00083)。中電於今日公布全年業績。