港股直擊 即巿股評

港股連續兩日先跌後回穩，恒指周五低位曾跌約200點，但之後顯著反彈，28500點水平失而復得，競價後升幅更擴大至逾180點，以全日最高、亦是今年最高位28816點收市。港股連日企穩250天線，日線圖上的10天線已升穿250天線，出現「黃金交叉」利好訊號。向上觀望挑戰兩萬九的機會，支持參考10天線約28370點。

港股再破頂，淡倉繼續加倉觀望回落的機會。由於熊證重貨區之一的28800點亦已升穿，淡倉進一步向上換馬至收回價在29200點以上的熊證，距離收市約400點。觀望回軟機會，或可考慮恒指熊證(68463)，收回價29228點，行使價29328點，槓桿比率約51.1倍，兌換比率12000。

好倉方面，恒指穩守250天線下，終於吸引資金追貨，並主要考慮收回價在兩萬八以上的牛證。周一將有更貼價、收回價在28347點的牛證上市，或會吸引進取好倉向上換馬。看好可考慮恒指牛證(62696)，收回價28347點，行使價28247點，屬新上市產品，兌換比率12000。

內險股強勢持續，中國平安(02318)連升5個交易日，周五早段雖然跟隨A股向下，但低位跌至接近78元後顯著回穩，尾市升幅更進一步換至逾1%，以全日最高位80元收市。平安成功觸及80元關口，升至逾三個月高位，延續了近期的強勢。向上觀望重上82元的機會，支持亦上移至參考78.08元水平。

平安強勢，資金觀望其企穩80元關口的機會，如認為升勢持續，或可考慮平安認購證(26305)，行使價85.6元，19年05月到期，實際槓桿約13.5倍。相反如憂慮80元見頂，或可考慮平安認沽證(16439)，行使價71.83元，19年04月到期，實際槓桿約15.8倍。

另外，由於平安牛證入場費較低，而且免受引伸波幅影響，近期留意牛證的資金明顯增加。平安周五低位企穩78元，好倉主要考慮收回價在該水平或以下的牛證作部署。看好可留意平安牛證(62252)，收回價76.28元，行使價75.68元，槓桿比率約17.0倍。相反看淡可考慮平安熊證(64054)，收回價84.18元，行使價84.78元，槓桿比率約15.4倍。

港交所(00388)即將公布業績，近期股價呈強，股價周五低位保持在262元以上，及後反覆回穩，收市升逾1%，以全日最高位266.8元收市，並且連升5個交易日。港股成交近期高企，普遍維持在1000億元左右，或是正面因素。港交所連日向好下，向上觀望突破270元的機會，支持參考10天線約256.3元。

港交所企穩260元水平，好倉資金向上換馬。由於業績是短期因素，有資金開始留意行使價在300元以上，換股比率為10兌1的價外認購證，以獲得較高的實際槓桿。看好可考慮港交認購證(27429)，行使價318.88元，19年08月到期，實際槓桿約8.4倍。

如認為10兌1窩輪的入場成本較高，亦可考慮換股比率為100兌1的認購證，但行使價在290元以下的認購證普遍較短期，而且街貨較高，投資者或可考慮年底前到價的中期價外認購證。看好可留意港交認購證(24088)，行使價301.08元，19年12月到期，實際槓桿約6.2倍。

《瑞信香港認股證及牛熊證銷售主管何啟聰》

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