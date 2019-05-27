即巿股評 港股直擊

大型藍籌已進入業績公布期，最先派發去年成績表的有滙控(00005)及其子公司恒生銀行(00011)，其中後者取得佳績，截至去年12月底止的全年純利按年上升20.9%至242.11億港元，稅前溢利亦升20%至284.32億港元，貼近市場預期上限。

期內淨利息收益率改善24個基點至2.18%，淨利息收入上升22.3%至300.47億港元，不過，非利息收入僅增4%至111.68億港元，後者表現比預期差，相信是由於信用卡費用收入降低，以及缺乏保險現值因子的貢獻。該行去年積極吸納新客戶，帶動貸款及存款均錄得穩定增幅，反映賺取利息的平均資產增加9%。

恒生資本實力維持雄厚，普通股權一級資本比率為16.6%，一級資本比率為17.8%，總資本比率為20.2%，3項比率均微升0.1個百分點。去年環球金融市場轉弱，令人壽保險組合的投資回報減少。為了減低有關挑戰帶來的負面影響，該行已推出多元化的財富及健康保障產品組合，去年財富管理業務收入增長4%至90.63億港元。

不過，成本效益比率跌至29.5%，是自2007年以來的最低水平，主因營業支出上升13%至121.68億港元，反映該行投資在人事及科技支出提升，另商業行址的折舊亦有所增加。

擁大灣區概念

由於金融市場波動增加，以及地緣政治因素不穩，展望今年經營環境繼續面對挑戰。另外，美國聯邦儲備局自2015年起累加8次利息，本港銀行去年9月跟隨，雖然預期美國今年加息機會下降，但近日港滙轉弱，反映資金持續流出，或引發本地銀行加息，屆時將有助銀行擴闊息差，恒生屬本港龍頭銀行之一，擁有資金成本優勢，加上該行業務集中珠三角地區，大灣區概念較深，預期今年表現將較同業佳。恒生現價2019年預測股息率達4.31厘，亦為其吸引之處，投資者可候低吸納。

根據彭博通訊綜合市場分析，預期恒生銀行2019、2020及2021年每股盈利為12.901、13.612及13.565港元，給予12個月目標價210.0港元，相當於今年預測市賬率2.42倍，評級「中性偏好」。

蔡向成 元富證券(香港)研究部經理