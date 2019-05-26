即巿股評 港股直擊 國際財經

恒指周五受累於美股偏軟而低開，其後跟隨A股造好轉為倒升，成交連續3日逾千億元。

美股調整，主要是經濟數據遠遜預期：美國商務部公布，12月耐用品訂單初值按月上升1.2%，較市場估計的1.7%低；1月核心資本貨品訂單(Core Capital Goods Orders)意外下跌0.7%。不過，道指、標普500指數已連漲3天，納指更八連升，周四(21日)或許只以「憂慮經濟放緩」為藉口，借勢回吐。

標指自去年12月24日觸底後，一直呈大漲小回格局，截至周四收市共反彈一成八，並早在2月12日收復200天線。

附【圖】所見，標指成分股股價高於50天線比例(中線市寬)，由12月下旬時1.19%低位急飆至90%以上，屬2016年4月後首次。

根據市場研究機構Bespoke統計，自2001年以來，標指成分股中線市寬醞釀逾100個交易日才達致九成的極高水平，合共出現8次(不包括今次)，而其後1個月、3個月及6個月，標指平均錄得2.84%、5%和8.95%的漲幅，且上升比例分別為87.5%、87.5%與75%。換句話說，從往績來看，中線市寬即使嚴重超買，標指強勢很大機會持續(輕微回吐風險則不能完全抹殺)。

然而，資金流向卻發出相反訊號，截至2月14日的10個星期，透過ETF淨流出美國股市資金約168億美元，意味儘管美股於去年底起拾級而上，各主要指數迄今都重越200天線，甚至被視作轉為牛市的第一步，惟資金並沒有一窩蜂擁入，投資者對當前升市態度依然審慎。

事實上，除了經濟減速跡象漸明顯之外，締造美股「長牛」的另一要素：股份回購的效力開始受到質疑。

在2018年回購總額創紀錄突破萬億美元後，美國上市企業新一年尚未「手軟」，據研究公司Birinyi Associates資料，今年首6周，美企宣布的回購計劃規模達1400億美元，較2018年同期多28%，且是過去5年平均增速兩倍有餘。

表面上看，企業積極回購仍可帶動股價上揚，但「魔法」能否延續卻值得商榷。美國網絡媒體Axios指出，美股回購規模日益膨脹，上市公司股本因而同步萎縮。截至2月14日，咖啡連鎖店巨擘星巴克(Starbucks)股本為13億股，比2005年1月下降逾兩成。此外，藉回購一度攀上市值萬億美元的蘋果，股本亦由2012年11月的66億股，大幅回落至47億股，6年多以來累減28%。

在股本已顯著減少下，回購推升股價的作用或會削弱；如果再考慮到去年的減稅效應正消散，今年究竟還有哪些因素能夠支撐美股大局？何況，中美貿易糾紛的影響於去年第四季開始發酵，美國企業前景也被看淡。

以上種種，都可解釋為何美股的資金流與升勢背馳，亦代表美股投資者入市意欲相對較低，遏制後市進一步上衝。

信報投資研究部

立即試用EJFQ 盡覽獨家內容