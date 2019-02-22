今日 20:20
重要通告
港股直擊
HSSP(恒生兆保)(03626)公布，截至去年底止，中期盈利301.9萬元，按年下跌44.42%，每股盈利1.64仙；不派中期息。
期內，收益4243.6萬元，減少19.49%。
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Ko Tin-yau｜ EJ Insight
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財富管理
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