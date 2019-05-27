即巿股評 港股直擊

讀者黃小姐問：「常聽到雲計算是近年投資一大主流，請問金蝶國際(00268)可以買嗎？走勢是否正轉強，謝謝。(周五升7.6%報9.03元)」

黃偉豪 中民金融研究部董事

「雲計算無疑是國內外未來之大勢發展，但問題是內地從事有關業務之公司數目也不少，金蝶的雲計算業務規模及優勢均不及阿里和騰訊，且過去因為業務發展令近年業績較波動，盈利不穩定，所以若果以雲業務作為投資考慮並不太合適。不過，金蝶近期技術走勢的確有突破，參考各樣趨勢指標包括信報EJFQ勢頭，均顯示中短線可以跟進，股價升穿了8元的橫行阻力後若企穩，以量度升幅計有機會挑戰10元。」

岑智勇 獨立股評人

「金蝶2018年中期業績明顯改善，收入、股東應佔溢利、營運活動產生的淨現金流都較同年同期上升。集團的業務為在中國境內開發、製造及出售企業管理軟件產品及提供軟件相關技術服務，是香港上市公司其中一隻純軟件股，並且有經營雲業務 (佔營業額27.7%)，惟業務錄得虧損，現時主要靠ERP業務支撐業績。集團的股東回報率為 7.3%，市賬率達5.47倍，估值並不便宜。然而，在香港上市的雲業務公司選擇不多，金蝶會是較佳選擇之一。近日公司的股價向好，更在筆者的金融科技系統中出現訊號。」

羅崇博 信報首席分析員

「金蝶是內地SaaS ERP市場領先企業，過去兩年成功轉型至以雲業務為發展重點之科技股，今年焦點是公司的雲業務是否一如預期達到經營現金流轉正，有外資券商估計其雲業務收入在2018至2020年之年均複利增長率可達51%，不過要注意不少行業分析指全球雲計算投資增速將會放緩，故未來增長前景要不時審視。金蝶現水平估值無疑偏貴，已相當反映了未來兩年增長，2019年預測市盈率約50倍，2020年料回落至37倍；預測市銷率達7.1倍，較中位數高出1.8個標準差。周五以大成交抽升，進一步確認勢頭轉強，只要中美貿易戰告終，中線向好機會大，初步目標9.9元，10元附近蟹貨阻力料頗大，基於缺乏吸引派息，此股只宜中短線炒波幅，非中長線投資對象。」

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