港股直擊 即巿股評

港股今日先低後高，恒指低開150點，之後反覆曾挫199點，見28430點全日低位，之後曾僅跌52點，見半日高，午後滬指升返2800點大關，帶動港股倒升，收市競價時段(U盤)更嘜高，以全日最高位的28816點收市，升幅186點或0.65%，創近七個月收市新高，連升第三日。

北水轉流入3.86億元。(根據港交所提供的滬深南向「港股通」買入成交額與賣出成交額相減計算)

北水續沽建行(00939)，今日再有4.31億元淨流出，本周5個交易錄27.51億元淨流出。相反，中行(03988)今日有1.44億元淨流入。

A股急漲，券商股價飆升，信証(06030)有3.51億元淨流入；華泰證券(06886)有5913萬元淨流入；創新高的中金(03908)有6652萬元淨流入；中國銀河(06881)有4857萬元淨流入。

多隻內險亦見北水淨買，平保(02318)有2.22億元淨流入；新華保險(01336)有1811萬元淨流入；太平(00966)有8782萬元淨流入；。

科技股方面，騰訊(00700)全日有2.82億元淨流出；中芯國際(00981)有4591萬元淨流出；中興通訊(00763)有4716萬元淨流出。相反，急飆11.9%的瑞聲科技(02018)有1729萬元淨流入；中國軟件國際(00354)有859萬元淨流入。

淨流入較高股份有：吉利(00175)有4832萬元淨流入；新高教(02001)反駁沽空機構，股價回升4.8%，錄144萬元淨流入。

淨流出較高股份有：神華(01088)有5396萬元淨流出；融創中國(01918)有8197萬元淨流出。

「港股通」(滬)全日十大成交活躍股份依次為: 建行、中信証券、騰訊、平保、華泰證券、新華保險、太平、融創、中行及中芯國際。

「港股通」(深)全日十大成交活躍股份依次為: 中興、中信証券、騰訊、吉利、新高教、中金、中國銀河、中國軟件國際、神華及瑞聲科技。