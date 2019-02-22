港股直擊 即巿股評

美國經濟數據弱，拖累隔晚美股下跌，惟市場憧憬貿易戰將結束，配合滬深兩市爆升，港股低開高走，全日倒升近兩百點，收市創近7個月高位，恒指全周更升915點或3.3%，國指更跑贏，本周揚4.5%。

恒指今早低開150點，報28478，最多曾挫199點，低見28430點，惟市場憧憬中美貿易談判進展佳，配合A股急升，恒指午後收復失地，尾市愈升愈有，U盤更推至全日最高位收市。恒指全日收報28816，升186點或0.65%，恒指連升三日，累升588點或2.08%；國企指數收報11427，升121點或1.07%。

大市成交額1091.34億元。

港股上升股比例61%，下跌比例39%，反映個股整體跟大市升。

即月期指收報28806，升151點，低水10點。

本周表現最佳藍籌頭三位分別為舜宇(02382)、瑞聲(02018)及國壽(02628)，分別升16.5%、15.3%和12.4%，至於表現最差首三位恒指成分股為中生製藥(01177)、滙控(00005)及潤電(00836)，全周分別跌4.5%、2.9%及1.1%。

藍籌股今日大致向好，友邦(01299)升1%；騰訊(00700)微升0.2%；中移動(00941)漲2.3%；但滙控昨日除息，今日再跌0.8%，連跌四日；旺旺(00151)為今日表現最差藍籌，全日跌1%。

焦點板塊

手機股：市場續憧憬各大手機廠推新旗艦手機，有望帶動銷售轉旺，今日相關股份齊炒上。舜宇揚4.8%；瑞聲勁飆11.9%，為今日升幅最大藍籌；信利(00732)大升13%；比亞迪電子(00285)炒高11%；通達(00698)大升9.3%；鴻騰(06088)漲3%；高偉電子(01415)爆升15.4%。

5G概念股：依然熱炒，中興通訊(00763)大升12.8%，其A股(000063.SZ)亦升停板；京信(02342)升3.6%；摩比(00947)急揚7.4%；中通服(00552)漲2.3%；昂納科技(00877)微升1.7%；但鐵塔(00788)逆市跌1%。

內地券商股：A股爆上，券商股有運行，廣發(01776)、華泰(06886)、信證(06030)及海通證券(06837)更奪國指首四大升幅成分股，全日分別飆7.8%、7.6%、7.1%及5.3%；中金公司(03908)也升4.6%；中國銀河(06881)炒高8.9%。

教育股：昨日在新高教(02001)遭沽空機構狙擊下全線受壓，今日個別發展。昨插13.4%的新高教，反擊空城研究後，曾彈6.8%，全日仍升4.8%；宇華(06169)升1.6%；中教(00839)升1.3%；但楓葉(01317)無升跌；希望(01765)微跌0.8%；睿見(06068)降2.5%。

焦點股份

優品360(02360)：曾高見2元，大升16.3%，創上市新高，收報1.99元，大升15.7%，較招股價1元，飆99%，成交有5940萬元。

雷蛇(01337)：據報裁員約30人，約佔員工總數2%。Razer Phone 3開發已終止，全日挫3%。