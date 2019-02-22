即巿股評 港股直擊

今日分析股份是佐丹奴國際(00709)，於去年9月6日早上10時許發佈的2018年中期報告顯示，截至去年6月底股東應佔溢利約2.54億港元，較2017年同期溢利約2.45億元增長3.67%，相對最近五年(2014至2018年) 之上半年溢利增長率顯然表現平平；但實際金額卻是期內之上半年最高，反映業績表現未有因去年中美貿易戰或中國經濟下行帶來很大影響。至於資產淨值約28.99億元，而截至今年1月底已發行股數約15.79億股，計出每股淨值折合為1.8366港元，相對今年2月21日收報3.91元，市賬率為2.13倍，高於1倍似乎股價定位偏高。

預測市盈率分析

參考2014至2017年的上半年溢利佔全年溢利，介乎42.65%至49.00%，平均值為47.75%，相對上述約2.54億元，預期2018年股東應佔溢利約5.32億元，較2017年約5.00億元，增長率為6.38%。現時已發行股數約32.54億股，即每股盈利折合為0.3370港元，相對現價3.91元，預測市盈率為11.60倍。至於2014至2017年之每年最低市盈率介乎10.40至12.51倍，平均值為11.90倍，反映現價處於偏低水平。倘若市盈率重上此平均值，每股合理值為4.00元，與現價3.91元接近。再者，若以同期之市盈率平均值為15.28倍計算，股價不應低於5.15元，較3.91元之潛在升幅為31.71%。

預測市賬率分析

而參考2013至2017年的派息比率介乎93.90%至110.06%，預算2018年為95%，預期截至去年底資產淨值與上半年公佈約28.99億元接近，即每股淨值為1.8366元，相對現價之市賬率為2.13倍，較2013至2017年之市賬率的平均值為2.64倍低逾19%，也可視為現價處於偏低水平之另一線索。若以上述平均值配合每股淨值計算，每股合理值為4.85元，較現價高出24.04%，與透過市盈率分析得出相同結果。另於中期報告集團表示雖然世界兩大經濟體之間日益升級的貿易戰尚未帶來全面衝擊，其已開始影響多個地區的市場氣氛。整體經營環境將變得愈具挑戰，集團現正提前預備應對及抵抗潛在逆境。集團將繼續鞏固核心能力，同時專注檢討其即將出貨的產品訂單以及尋求進一步的機遇以減少產品成本及經營開支。集團視成為以合理價格提供易於穿搭之優質服裝的領銜品牌為堅定不移的目標。

集團展望之參考

由於上述展望未有顯示業務數據預測，而參考筆者上述市盈率計出為11.60倍，考慮到今年上半年中美貿糾紛口望解決，集團有望於2019年每股盈利增長率達致11.60%，故此認為中美貿易戰和中國經濟下行風險經已全然反映到股價上，股價經已喘定機會大。股價於2018年5月31日高見5.31元，之後股價反覆向下，至今年10月30日低見3.40元，11個月累跌近36%，繼而才見股價回升，相對現價3.91元，較最低價回升15%，不少於15%反映股價已從「谷底」回升。另可留意集團於2018年3月和8月宣派每股股息合共0.37元，相對3.91元之股息率為9.46%，超過9厘可見現價進場具值博率。

於2月21日收報3.91元，參考策略為進取者可於現價或以下買入股份；謹慎者可於3.55元或以下買入；保守者則可於3.15元或以下買入。此股顯然屬中長線投資性質，持貨不少於一年可看目標價為4.80至5.20元；而止蝕位為買入價下跌20%可考慮離場。另須留意鑑於近期恒指表現波幅，遇上股價下挫時，投資者應嚴守止蝕為佳。

聶振邦 (聶Sir)

證監會持牌人

筆者確認本人及其有聯繫者均沒有出現以下兩種情況，其一是在執筆前三十天內曾交易上述分析股票；其二在文章發出後三個營業日內交易上述的股票。此外，筆者現時也並未持有上述股份。

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