即巿股評 港股直擊

恒指今年大部分時間均在10天線上營造上升通道，只有2月15日借內地CPI及PPI較預期疲弱而大跌逾五百點，跌穿10天線。2月13日恒指RSI升至76樓上，本周刷新近七個月高位，但RSI仍在70以下，是否「頂背馳」往往是「事後孔明」，大市可以在現水平窄幅儲力，再爆多一浸亦不出奇，特別在「兩會行情」預期下，中港股市難大跌。

這兩天可以說是開始進入細股瘋炒第一階段，短炒誘惑極大，筆者亦努力「刨圖」，博「突破旗形再爆升」，「大成交抽穿低位橫行」，「圓底回升」，這都可以利用EJFQ的「精明選股」幫助篩選，即市更可以利用「成交比率」、「日線RSI」及「EJFQ突破綠燈」這些坊間不易有的即市篩選選項。

贏錢易了，還討論港股牛熊真沒意思，當然，你可以用傳統標準即低位回升兩成(29448點)做界線，而我會現在會用「結構性牛市」來形容目前港股，意思是特定行業或概念板塊的估值重估(re-rating)，推動了牛市行情，本地地產股、REITs、電訊、5G便是。目前恒指成分股有31隻股份高於250天線，36隻即七成二藍籌呈強勢綠燈。2186隻主板股份(包括ETFs)中，有978隻呈綠燈，632隻股價高於250天線，與去年10時的「慘場」，簡直是兩個世界。

你是穩健派的話，當然可以繼續揸中電(00002)、煤氣(00003)、新地(00016)、港交所(00388)、友邦(01299)、領展(00823)及A股ETF。短炒目前以炒走勢落後為主，近期有成交異動者更好，信利(00732)是一例，板塊可以留意科網軟件及高息醫藥股，金蝶(00268)、中軟國際(00354)、康哲(00867)今日爆了第一棍，可跟。其他未升可以留意天鴿互動(01980)、A8新媒體(00800)及億都(00259)，緊貼異動，RSI升至接近80即閃，賣仔莫摸頭，嚴守止蝕。

羅崇博 (杜比)