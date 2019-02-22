港股直擊 即巿股評

花旗 舜宇光學(02382)

評級：買入

目標價：124元->128元(較前收市價94.35元有35.7%潛在升幅)

花旗發表報告，認為隨著更多客戶推出新智能手機，預計智能手機製造商訂單將大幅增加。

該行指出，舜宇股價已反映2018年業務的弱勢表現，而在手機潮下，下個月即可恢復訂單增長，現在是買入機會。

花旗下調舜宇2018至2020年盈利預測4%至8%，反映舜宇的盈利預警，但強調舜宇估值偏低，升目標至128元，重申「買入」評級。

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