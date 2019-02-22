即巿股評 港股直擊

美股隔晚結束升勢，道指盤中曾跌逾200點，尾市跌幅收窄一半，納指亦結束八連升，不過美股之前累計升幅都唔嘢少，加上喺中美雙方正式達成協議前，缸邊友較為保守亦正常。恒指低開150點後，開市後曾跌不足100，復再受壓跌近200點，見半日低位28430點。其後跌幅收窄至52點，升至28577點半日高位。恒指中午報收28545點，跌84點；國指報收11266點，跌39點。

科技股個別發展，騰訊(00700)繼續整固跌1.2%，只要守住330元，仍未轉勢，話唔定整固完成，借一個消息就再展新升浪。至於手機設備股繼做好，剛推出新旗艦手機小米9嘅小米(01810)逆市升2.3%。舜宇(02382)噚日急升後，今日輪到瑞聲(02018)發力，半日升6.7%，信利(00732)勁升逾一成；比亞迪電子(00285)升2.2%。繼米字旗國唔反對華為5G設備進入國家後，再有其他歐洲國家考慮放生華為，美國打壓中國5G發展嘅如意算盤打唔響，5G概念鑊剷派對繼續，股價起勢舞上去；中興通訊(00763)升8%；京信(02342)升3.2%，華虹(01347)飆8.8%。

大笨象(00005)亦跌0.5%，股價回落至64.5元水平，大約係日線保力加通道底部，應該有番啲支持。其他重磅股都係整固中，表現乏善可陳。大市維持二百點內窄幅波動，基本上周末前夕，市場又嚟周末效應，缸邊友無心戀戰…

之前阿Man講過教育可以留意發展高等教育嘅股份，指其受政策影響少，豈料新高教(02001)噚日被沽空機構狙擊，仲拖累埋其他教育股插水。今日教育股個別發展，新高教反駁空城研究質疑，早段一度反彈6.8%，半日升幅縮水至1.8%。建議教育股暫時都係睇定啲，有意上車都係睇定啲。

今日星期五講真無乜好玩，成交額亦見縮水，大市指數上落幅度又唔算大，不過指數調整至28400水平見支持，反映市底確係唔弱。暫時見牛證重貨區喺28300至28399點有加碼，牛證最重貨區喺28100至28199點，牛守28400點，或回調快閃一下劏牛仔。而淡友喺28800至29099點呢啲區域再加碼，似乎仲未死心，一旦熊仔再食肥些少，大戶將順勢推高指數殺埋熊證。阿Man都係嗰句，雖然唔少專家表示二萬九水平係港股大限，見完呢啲位或未到呢個位，港股就係咁先，但暫時大市未似轉勢，偷步做淡亦無謂。

麥狄文

(徐狄怡 ‧ 證監會持牌人‧ 大錦證券有限公司董事)