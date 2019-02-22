港股直擊 即巿股評

隔晚美國股市回軟，道指八連升告終。港股今早亦於近7個月高位整固，挫近200點後喘穩。

恒指低開150點，開市後曾跌不足100點，之後復受壓，曾挫199點，見28430點半日低，11時後跌幅明顯收窄，曾僅跌52點，見28577點半日高。恒指中午收報28545點，跌84點或0.3%。大市成交額525.81億元。

國企指數報11266點，跌39點或0.3%。

A股半日窄幅靠穩，滬指升0.03%；深成指升0.1%。

藍籌股方面，騰訊(00700)跌1.2%，半日成交21.41億元居首。滙控(00005)跌0.5%，半日成交10.36億元。

焦點板塊

科技製造股：今早表現兩極，昨日推出新旗艦手機小米9的小米(01810)逆市漲2.3%，其他手機股亦造好，舜宇(02382)升0.8%；瑞聲(02018)飆6.7%；信利(00732)飆11.6%；比亞迪電子(00285)升2.2%。具5G概念的中興通訊(00763)升8%；京信(02342)升3.2%。另外，華虹(01347)飆8.8%。相反，ASM太平洋(00522)去年第四季純利跌53.89%，遜預期，曾挫4.9%，半日跌2.5%；雷蛇(01337)削手機業務員工，半日跌2.4%。

教育股：昨日在新高教(02001)遭沽空機構狙擊下全線受壓，今早個別走。昨插13.4%的新高教，反擊空城研究後，曾彈6.8%，半日僅升1.8%；宇華(06169)升1.2%。相反，楓葉(01317)跌1.4%；中教(00839)挫4.1%；希望(01765)挫2.4%；睿見(06068)升3.3%。

焦點股份

中國華融(02799)：發盈警，預期去年盈利將按年下降90%至95%，2017年盈利219.93億元人民幣。股價曾挫5.2%，半日跌1.2%。集團旗下華融金控(00993)亦發盈警，半日卻升3.8%。

優品360(02360)：曾飆15.7%，報1.99元創新高，較招股價1元飆99%，半日升14%。

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