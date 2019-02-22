即巿股評 港股直擊

今朝返工落車時，撞到同事阿Jo，二話不說喺個袋度潛咗盒嘢出嚟，我「嘩！」嗰吓應該成個九龍灣都聽到，事關佢潛咗個盒蛋出嚟個封面就係我至鍾意嘅Hello貓，仲要係80年代嘅舊版喎(即係至老土個樣，愈老土我就愈要儲)。喺阿Jo講完句：「喺文具舖買咋，最後一盒無得揀嘅。你估吓中邊隻？」買過盒蛋嘅都知道通常個盒都係印住最受歡迎嗰隻，而要中嘅話，以呢盒計就只有六分一機會(但係其餘五款都好靚，因為全部都係舊版style)。令我「嘩！」多一聲響遍九龍灣嘅就梗係六分一機會都中埋啦！本來今日個心情灰灰地，但依家忽然加上啲色彩，多謝你！

依家10點5分，恒指都開咗市成半個鐘有多，回顧返噚日嘅部署，本來喺下晝時段係有位將隻恒指牛(58656)落場，不過計計數見到恒指回落嗰吓咁啱就撞正企喺牛熊證兩邊嘅中間，為免被個市上下其手，所以都係無落到場。到今日恒指開市跌151點，報28478點；到依家恒指跌幅同點數都同今朝開市差唔多。

開埋恒指牛熊證街貨圖，上方最貼價嘅熊證係28700至28799點，呢度得番363張期指；而重貨區就上移至第四層29000至29099點，呢度有1581張期指；不過，喺第二層28800至28899點呢度都有1509張期指喺度，未知今日見市跌又會唔會走咁啲？

至於下方牛證，噚日喺[下半part]都有講過：「下方牛證愈嚟愈貼價，而且見個市呢期大方向好似一條直路向上咁，追貼牛博再升(那怕只係100、200點)，用高槓桿嘅原理去迫大個賺幅，如是者下方貼價牛好有可能聽日就會變成新重貨」。今日睇返啲牛牛，下方最貼價嘅28300至28399點有652張期指，雖然唔係重貨(重貨喺28100至28199點，有976張期指)，但呢part係最多新增期指張數呢一層。以依家10點15分恒指最低暫時做過28430點計，只要個市向下行多31點，就即時進入牛證第一梯隊28300至28399點。自1月7日開始恒指沿住條10天線上行至今，當中都有部分日子同條10天線好鬼貼，更有兩日係穿過添，so what？

換言之，如果進取到連個十百幾點嘅下行都唔放過嘅話，你當然可以入熊/Put；但以呢度行穩陣路線嚟講，就梗係唔郁啦。

要留意一樣嘢就係10天線(28332點)經過一番努力之後，終於升穿條250天線(28296點)，發出「黃金交叉」嘅，要注意嘅係一條短平均線升穿一條長平均線所發出嘅利好訊號，唔係兩個回合就結束。就當個市真係落一落去28300至28399點食嗰堆街貨，喺日線圖上佢只係「係咁易」跣一跣腳穿吓條10天線咁大把。

作者阿珊，從事財經及投資版報道超過10年，由平面媒體走到網絡世界，《鐘擺戰略贏港股》作者。相信技術分析，由窩輪到牛熊證無一不炒，唔貪心，志在搵餐下午茶。

電郵：[email protected]；Weibo[下半part]：#Gladyshan#