港股直擊 即巿股評

中國華融(02799)曾挫5.2%，見1.63元，現跌2.3%，成交額6450萬元。

集團發盈警，預期截至去年12月底止，年度盈利將按年下降90%至95%，2017年盈利219.93億元人民幣。

業績預減的主因是其持有部分金融資產的估值下降較多；非金融子公司產生較大的虧損；利息支出按年大幅增加。

集團旗下華融金控(00993)亦預期，截至去年底止，全年錄得重大淨虧損，2017年度盈利9.64億元。股價最新無起跌。

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