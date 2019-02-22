外圍金價顯著下滑，金礦股今早跑輸。
山東黃金(01787)周中創過上市新高後，昨日好淡爭持，今早挫曾挫3.2%，最新跌2.7%報21.55元。
SPDR金ETF(02840)挫1%報982.5元。
美國聯儲局1月議息紀錄揭示央行加息態度未有預期般溫和，外圍金價顯著下滑，創下半年以來最大單日跌幅。紐約4月期金跌20.10美元或1.5%，收市報每盎斯1327.80美元，是去年8月13日以來最大單日跌幅。
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