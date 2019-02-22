即巿股評 港股直擊

過去個多月先後推介多隻股份中到膨膨聲，雷蛇(01337)及洛鉬(03993)到價有餘，早已袋袋平安。其餘細價股表現於過去一周較為個別發展，當中以通達(00698)表現最差，先在1月底公布應用於5G主流大規模多輸入多輸出天線(Massive MIMO)完成對雷射直接成型(LDS)、塑膠電鍍(POP)的基站天線單機應用的研發，股價因而借勢從0.77元炒高至1.15元。

玩了一周多一點，通達便立即反面公布盈警，預期去年全年純利按年減少40%至50%，三棍將股價打回到起步點。翻查資料，通達2017年純利為10.06億元，以此推算其去年純利介乎5.03億元至6.036億元，以其發行64.8億股計算，2018年預測每股盈利約0.0776元至0.093元。通達本周四收報0.86元，現價相對2018年預測市盈率(P/E)介乎9.2倍至11.1倍。

側埋一邊死得人多

從估值來看，通達現價未算吸引，只能望其所謂與5G有關的新產品能提升今年盈利貢獻，繼而帶動股價回升。回望港股表現，踏入2019年後便一升再升，與市場大部分原先預期先低後高的走勢背道而馳，再一次印證當大部分人「側埋一邊」的時候，市場便會向相反方向發展，「眾地莫企」理論中到應一應。

計計數，恒指自從今年1月3日低見24896點後便拗腰回升，至本周四收報28629點計，累積升幅為15%或3733點。港股從低位反彈，或多或少反映了市場憧憬中美兩國能夠就貿易問題達成廣泛共識，而這一波三千多點的反彈，恐怕已有八九成反映在其中。假如中美果真達成所謂六項諒解備忘錄，大市借好消息出貨的概率遠高於再挾高一浸。

股市回調不等於會迎來一波大跌浪，至少目前未見港股大跌的誘因。從過去一周來看，恒指甚有托指數派貨的氣息。現時恒指熊證於28600點至29099點為重貨區，此區間累積了約33.35億份熊證，相當於5481張期指。假如「殺牛」或「殺熊」具有參考價值的話，大戶向上再殺淡友「最有肉食」，但與現價相距不過500點左右，可說恒指這一波反彈已屬強弩之末。

港股反彈浪接近尾聲的第二個指標，則從大價股錄得單日急升的數目以及升勢加劇可見。本周三及周四，中國燃氣(00384)、國泰(00293)、聯想(00992)及南航(01055)等股份，先後曾單日抽升10.4%、7.8%、12.2%及7.2%，一支大陽燭在頂頭，驚嚇多於驚喜。南航抽升後現價相對預測P/E約15.9倍，而其昨日抽升6.7%之同時，其A股只微升0.7%，實在有點違和。

中興通訊回調吸納

至於第三個反彈浪接近尾聲的指標，則可從炒風蔓延至妖股可見。本周三及周四，博華太平洋(01076)、新確科技(01063)、國際資源(01051)、國盛投資(01227)及志道國際(01220)這批千年老妖借勢炒高兩成至四成，當細價股炒到這批股份的時候，往往都是炒無可炒的先兆。從上述三項指標來看，港股2月底3月初終極高位可能見於29000點左右，然後在高位以一支陰燭由頭掟到尾。

恒生指數1月份P/E約11.6倍，隨着指數成分股陸續公布業績，在指數不變的情況下P/E有可能回升，技術上需回調至27200點較合理。如遇上大市回調，可考慮吸納中興通訊(00763)，貪其被美國政府打壓，意味其業務及技術「堅過石堅」。投資者可先以20天線約17元作首個吸納位置，博其年內回補去年4月16日的下跌裂口25.45元。

陳景揚

作者為證監會持牌人士，主要從事資產管理，持有上述股份