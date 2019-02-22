港股直擊 即巿股評

昨日急插13.4%的新高教(02001)，今早高開6.1%，報4.67元，成交額暫有783萬元。

沽空機構空城研究(Empty City Research)昨日發表報告狙擊新高教，給予目標價僅1.62元。

新高教發澄清公告，指沽空報告所載的指控失實且有誤導性，不排除該網站或報告有意試圖削弱其業務、管理及聲譽方面信心，保留採取法律行動的權利。通告又指，現正編製一份詳盡的澄清公告以回應報告，以在實際可行情況下盡快反駁報告內的指控。

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