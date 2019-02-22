港股直擊 即巿股評

雖然美國聯儲局表態今年將停縮表，不過官員對加息取態分歧，隔晚美股回吐。港股昨日創近7個月收市高後，今早亦見回吐壓力。

道指一度挫192點，收市跌103點或0.40%，報25850點；標指回落0.35%，收報2774點；納指跌0.39%，收報7459點，終止8連升。

美國首次申領失業救濟人數上周減少2.3萬，報21.6萬，低於市場預期的22.9萬，不過4周移動平均數升至逾一年高，達23.575萬，反映勞工市場正在降溫。

耐用品訂單在去年12月升1.2%，但預示未來商業開支的非國防資本財(不計飛機)跌0.7%，分析員本來預期增0.2%。

根據聯儲局會議紀錄，當局將很快制訂一個停止縮表行動的計劃，似乎已經決定要把資產負債表的規模永久維持在高於以往的水平，稱「幾乎所有與會者都認為，在不久之後宣布今年稍後停止縮表是可取的做法」。意味當局將於年底前結束縮表行動。

至於利率政策上，參與會議的儲局委員有不同看法，其中多人認為，除非通脹驟然升溫，否則便毋須加息，其他委員卻稱，若美國經濟按預期發展，今年稍後可以再加息。

美國上市的主要港股預託證券(ADR)，造價普遍低於港股上日收市價，滙控(00005)ADR折合港元計收報64.04元，較本港上日收市低0.86元；騰訊(00700)ADR收報337.95元，低5.25元；國壽(02628)ADR收報20.37元，低0.23元；中海油(00883)ADR收報13.75元，低0.19元；中石油(00857)ADR收報5.22元，低7仙；中石化(00386)收報6.72元，低9仙；中移動(00941)ADR收報82.99元，低0.11元；聯通(00762)ADR收報9.42元，低7仙；中電信(00728)ADR收報4.37元，低1仙。

ADR港股比例指數報28369點，較恒指香港收市低260點。夜市期指收報28500點，跌155點，較昨日恒指收市，低水130點。恒指昨收報28629，升115點或0.41%，為去年7月30日以來收市新高，兩日累升401點或1.4%。

焦點板塊

教育股：新高教(02001)昨日遭沽空機構空城研究(Empty City Research)發表報告狙擊，給予目標價僅1.62元。新高教發澄清公告，指沽空報告所載的指控失實且有誤導性，不排除該網站或報告有意試圖削弱其業務、管理及聲譽方面信心，保留採取法律行動的權利。通告又指，現正編製一份詳盡的澄清公告以回應報告，以在實際可行情況下盡快反駁報告內的指控。新高教昨日插13.4%，其他教育股包括楓葉(01317)、宇華(06169)、民生教育(01569)、中教(00839)和睿見(06068)等全線受壓。

科技股：市場研究公司稱，去年第四季聖誕檔期，蘋果iPhone銷量下滑11.8%，創兩年最大跌幅。蘋果和支付寶稱，消費者可在蘋果網店，24個月免息分期付款買iPhone。另外，ASM太平洋(00522)公布截至去年12月底止全年純利22.16億元，按年下跌21.29%，末期息增加7.69%至每股1.4元。雷蛇(01337)：據報裁員約30人，約佔員工總數2%。Razer Phone 3開發已終止。雷蛇回應表示，最近進行策略調整，並將集中資源在重點項目，以提高盈利能力。在手機業務部門，減少了部分員工數量，並調配一部分員工加入新的項目組工作。

焦點股份

華融系：中國華融(02799)發盈警，預期去年盈利將按年下降90%至95%，2017年盈利219.93億元人民幣。旗下華融金控(00993)亦預期，截至去年底止，全年錄得重大淨虧損，2017年度盈利9.64億元。

迪臣發展(00262)及迪臣建設(08268)：Energy Luck有意向迪臣發展收購其持有的31.18%迪臣建設股份，以及向迪臣發展董事總經理謝文盛收購其持有的4.95%迪臣建設股份，即合共涉及36.13%股份。目前買賣雙方已簽署諒解備忘錄，以及Energy Luck已支付200萬元誠意金。

雅生活(03319)：發盈喜，預期截至去年12月底止年度淨利潤約7.5億元人民幣，將按年大幅增長。

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