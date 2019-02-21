即巿股評 港股直擊

上周提及恒指RSI升至75小心調整大戶反手推至27900點屠熊，話口未完隔日即企在27900點收市，無多無少大戶計算準確無誤，該區牛仔一隻不留，現階段衍生市場帶動現貨市場表露無遺。

開始有利淡訊號

近日港股交投暢旺兼氣氛吹暖，已有多日連續成交過千億記錄，後市向好亦屬多人之人心所向，但建議未入貨者仍暫宜忍忍手，今天午後恒指曾於1小時內急速回調，蒸發上午時段攀升的224點升幅，隨後才慢慢回升至高收116點收市，留意恒指RSI亦像上周從超買區回落後，又快將進入超買區範圍，隨時有機會作出調整。滙控(00005)於業績公布後走勢明顯弱於大市，北水流入港股今天較前幾日明顯減少，上証A股雖成交維持但衝高後以跌市收場，小心預示市場好消息已消化得七七八八，雖然市場預期中美談判及華為5G或有好消息，惟消息已有數天，不排除市況先再來調整後才再上。

隨時調整後才再上

投資者慣常於樂觀環境下較進取，因多數以買入後等股價上升才可獲利，而大戶就以衍生工具作為主戰場，只要有波動就有利潤，非以一般散戶只單一操作等回報，現時大多投資者估計大市有力挑戰29000點，但歷史給我們的忠告是股市常是少數人贏多數人的錢，現時氣氛雖然佳、但衍生工具於牛證打靶區28100點仍有一堆重貨可屠，小心隨時重演上周五一日插532點收割27900點區肥牛後，又只用了4個交易日推升729點便企於今天恒指收市位置，現利淡因素有些少已浮現，未入市可等大戶反手推下才伺機買進，現時高追風險較高且未適宜，回調時可留意快將公布業績期之藍籌股，可能要像滙控於見光前便要食糊。

梁健雄

筆者未持有上述股票

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編按:作者梁健雄，證監會持牌代表，香港財務策劃人員總工會副理事長，從事金融業前線銷售達18年，曾任職多份報章包括英文虎報、南華早報、華爾街日報等後勤製作部工作。《炒股讀心》逢每周四跟讀者分享投資心理。