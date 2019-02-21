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今日 20:28 港股直擊

雷蛇:削手機業務員工 集中資源提高盈利

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有媒體報道，雷蛇(01337)將裁員約30人，約佔員工總數的2%。

雷蛇回應表示，最近進行策略調整，並將集中資源在重點項目，以提高盈利能力。在手機業務部門，減少了部分員工數量，並調配一部分員工加入新的項目組工作。Razer Phone讓該公司看到手機遊戲領域的巨大發展潛力，將通過硬件和軟件產品措施，繼續投資在該領域。

雷蛇目前正致力於展開新的手機相關項目，而Razer Phone 2將會繼續售賣，也將持續更新和優化性能。

雷蛇股價今日造好，收市報1.67元，升0.1元或6.37%。

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