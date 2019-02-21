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今日 19:01 重要通告 港股直擊

黛麗斯中期轉蝕逾1180萬 不派息

黛麗斯國際(00333)公布截至去年底至的中期業績，期內錄得虧蝕1180.8萬元，2017年同期錄得1983.4萬元盈利。每股虧損5.49港仙，不派息。

集團期內錄得收入6.07億元，按年下跌5.98%。以金額計，美國市場的銷售額佔銷售總額63%；歐洲市場佔21%；其餘市場則佔16%。

該公司指出，去年由於全球兩個最大經濟體之間的貿易衝突，全球供應鏈從電子產品到服裝以至全部產業均經歷巨大的挑戰。儘管全球經濟仍然持續增長，但貿易糾紛帶來的不確定性對全球供應鏈造成重大衝擊。

下載港交所通告原文

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