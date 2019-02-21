港股直擊 即巿股評

內地車市上月數據睇到氹氹轉。中汽協1月國內乘用車銷量同比下滑17.7%，創近7年來最大跌幅。

不過，富瑞最新報告指，1月新車註冊量按年成長26%，好過預期，又指長汽(02333)和吉利(00175)等本土品牌去年12月和今年1月的促銷推動下，保持約三成增長，更大膽地指庫存問題基本已經消失。

同時，中國汽車流通協會最新一期中國汽車經銷商庫存預警指數調查顯示，1月汽車經銷商庫存預警指數為58.9%，已連續13個月高於警戒線。

留意1月的庫存預警指數按月跌7.2%，按年跌8.3%。現階段似乎較適合說銷量和庫存比去年情況「有改善」，至於「見底」言之過早，而2月(因春節因素)表現則一定不會好。

短線當然莫拗頸，上周講的廣汽(02238)坐穩250天線，下方10天線和20天線更先後抽穿250天線，早兩日回調後一碰10天線即重拾動力，看能否突破10元關。而廣汽、長汽與東風(00489)目前形態較靚，華晨(01114)、吉利(00175)和北汽(01958)與250天線仍較有距離。

另一方面，戒奶學行的比亞迪(01211)一輪反彈後，今日收報50.25元，未到250天線(53.4元)，中短線而言，今年補貼大計料於3月中下旬出台，比亞迪現處的50元水平成交密集區相當關鍵。

長線而言，大摩發報告引述發改委和中汽協稱，預計明年開始全面取消地方政府一級的純電動和插電式混合動力汽車補貼。奶樽愈行愈遠。

陳鎮強

信報分析員

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