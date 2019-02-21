港股直擊 即巿股評

中美傳草擬諒解備忘錄，市場憧憬貿易戰將結束，並預期美國年底前暫停縮表，港股今日先低後高，恒指高見28759，創去年8月1日以來新高，最終收報28629，升115點或0.41%，為去年7月30日以來收市新高，兩日累升401點或1.4%。

北水全日淨走金額降至3.41億元。(根據港交所提供的滬深南向「港股通」買入成交額與賣出成交額相減計算)

北水續沽建行(00939)，今日再有5.72億元淨流出；另外，中行(03988)有4772萬元淨流出。相反，太保(02601)有9259萬元淨流入；信証(06030)有2.1億元淨流入。

其他藍籌股方面，騰訊(00700)全日有1.04億元淨流出。相反，萬洲(00288)有660萬元淨流入；友邦(01299)尋頂，有9256萬元淨流入。

有大灣區概念的濠賭股見追捧，金沙(01928)有1.75億元淨流入；澳博(00880)有7649萬元淨流入。

車股跑出，吉利(00175)有1.6億元淨流入；不過廣汽(02238)有6007萬元淨流出。

新高教(02001)遭沽空機構狙擊，股價挫13.4%，錄5355萬元淨流出。

淨流入較高股份有：國航(00753)急漲7.7%，錄9149萬元淨流入；中興(00763)有1155萬元淨流入。

淨流出較高股份有：海螺創業(00586)有6353萬元淨流出；融創中國(01918)有9364萬元淨流出。

「港股通」(滬)全日十大成交活躍股份依次為: 建行、融創、騰訊、中行、中信証券、吉利、金沙、海螺創業、國航及廣汽。

「港股通」(深)全日十大成交活躍股份依次為: 中興、吉利、融創、萬洲、中信証券、建行、澳博、太保、新高教及友邦。