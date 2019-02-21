香港財經 港股直擊

惠理高級基金經理鍾慧欣表示，美國加息及縮表步伐料放緩，令亞洲、特別是中國有更大空間推出寬鬆貨幣政策刺激經濟，故今年看好中港股市。

惠理基金高級基金經理李以立指出，由於去年各項利淡因素已拖低整體估值，現已達相當吸引水平，加上市場氣氛可望受中國刺激經濟政策推高，預期今年股市可望在波動市況中向好。

他預期，醫藥、教育及科技板塊表現會較突出，過去數月惠理更已大幅增持醫藥股。

至於債市方面，鍾慧欣稱，美元強勢預期轉弱，亞洲區走資壓力下降，債市可望向好，建議買入亞洲高息債。