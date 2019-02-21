港股直擊 即巿股評

中美傳草擬諒解備忘錄，市場憧憬貿易戰將結束，加上人民幣再展強勢，美元更升穿6.7關口，同時市場預期美國年底前暫停縮表，港股昨日漲285點後，今日再升過百點，創近7個月收市高位，兩日累升401點或1.4%。

恒指今早低開64點，報28450，早段跌幅曾擴至149點，低見28364，但低位有買盤吸納，加上人民幣走強，港股掉頭回升，午後最多升245點，高見28759，創去年8月1日以來新高，但A股倒跌，港股亦一度回落，惟尾市再度回勇，最終全日升過百點收市。恒指收報28629，升115點或0.41%，為去年7月30日以來收市新高。國企指數收報11305，升76點或0.68%。

大市成交1149.9億元，較上日1086.45億元，多5.8%。

港股上升股比例60%，下跌比例40%，反映個股整體跟大市升。

即月期指收報28655，升145點，高水25點。

藍籌股大致向好，績後捱沽的滙控(00005)今日除淨，全日反彈0.8%；友邦(01299)漲0.1%；騰訊(00700)升0.6%；中移動(00941)升0.5%；大市成交旺，港交所(00388)升1.5%；三星上日發布摺屏幕手機，更設有合共六個鏡頭，舜宇(02382)漲4.7%；領展(00823)斥78億購福田中心城，但大摩指收租回報低，收市微跌0.5%；蒙牛(02319)挫3.6%，為包尾藍籌。

焦點板塊

濠賭股；擁大灣區概念下，濠賭股續見追捧，銀娛(00027)揚4.1%；金沙(01928)揚4.9%，為升幅最大藍籌；澳博(00880)飆8.8%；新濠(00200)揚6.6%；美高梅(02282)升3.5%。另外，花旗最近發表報告，維持對2月賭收達280億澳門元的預測，按年升15%。

航空股：在岸與離岸價曾升穿6.7兌一美元，航空股乘勢搶高，南方航空(01055)飆6.7%；國航(00753)抽升7.7%，更是升幅最大藍籌；東方航空(00670)漲4%；昨日發盈喜的國泰(00293)，股價也升4.3%。

汽車股：今早也受追捧，當中長汽(02333)表現最佳，因內地有報道指，長城汽車整車項目落戶泰州，首期投資80億元人民幣，同時集團向母公司出售業務，全日揚5%；其他汽車股亦標青，華晨(01114)升2.1%；東風(00489)漲2.4%；廣汽(02238)飆4.2%；吉利(00175)升2.4%；北京汽車(01958)升1.3%。

軍工概念股：今日進一步炒上。中國航空工業國際(00232)再升18.1%；中航國際控股(00161)升6%，系內附屬之深天馬A(000050.SZ)，憑摺屏AMOLED概念，股價本月以來累計大升九成；中航科工(02357)升2.8%，見逾兩個月高位。

教育股：新高教(02001)遭沽空機構空城研究狙撀，稱逾半利潤造假，新高教尾段急插，收瀉13.4%；連帶其他教育股亦遭殃，楓葉教育(01317)瀉6.2%：宇華(06169)挫4.2%；民生教育(01569)跌3.4%；中教(00839)降3%。

焦點股份

聯想集團(00992)：截至去年12月底止第三季業績，扭虧為盈，賺2.33億美元，高於市場預期的2億美元，全日爆升11.9%；連帶聯想控股(03396)也漲2.3%。

中興通訊(00763)：首席技術官王喜瑜表示，預計中興5G手機上半年將實現商用，股價應聲炒上，一度高見21.3元，大升9.1%，收造20.7元，仍飆6%，成交金額6.5億元。