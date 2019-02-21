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沽空機構空城研究(Empty City Research)發表報告，狙擊新高教(02001)，狼批集團「是一顆包裝精美的臭雞蛋」，按照18倍的行業平均市盈率，予目標價1.62元(即較前收市價5.08元有68.1%潛在跌幅)。

空城研究指出，新高教披露的2017年財務資料堪稱完美，銷售淨利率高達56%，銷售費用率低至1%。

該機構對新高教進行了盡職調查，走訪大量學生和老師，實地勘察了眾多合作單位，發現新高教的上市資料嚴重造假。通過表外支付以及關聯交易的方式，其披露利潤的注水成分高達50%。

空城研究提出四大指控：1.)通過表外支付的方式隱瞞招生佣金，招生人員打入高中進行推廣，有償獲取高中班主任配合，唆使畢業生報考新高教學校，在開學後，招生人員根據實際到校人數向高中班主任結算回扣，該機構估算2017年的招生佣金高達5100萬元人民幣，但新高教從未披露。

2.)通過關聯交易輸送利潤，為衝刺IPO利潤，新高教以不具有任何商業實質的「獨家技術服務及管理諮詢協定」，向其剛收購的東北一間高校收取所謂的服務費4380萬元人民幣，並確認為收入。

3.)基本辦學條件不合格，學生與老師比例高達26:1，違反中國教育部要求的的低於18:1，也遠差低全國平均水準17:1，反映教學品質嚴重不達標。該機構測算，如果要滿足教育部規定，新高教2016年的工資福利費用將要上升約5500萬人民幣，導致其2016年利潤縮水98%。

4.)學生評價極低，新高教包裝成好學校，然而，其學生對自己母校的評價卻慘不忍睹。

空城研究認為，新高教必須退市，接受監管機構的處罰，並接受教育部門和紀檢部門的調查。