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今日 15:32 即巿股評 港股直擊

【短線出招】海豐F-Score夠高 航運股秤先

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股市樓市低位勁彈，投資者膽子愈來愈大，普遍相信對中國貨品加徵25%關稅的可能性很低，板塊輪流炒落後。恒指上周三14天RSI升至相當超買的76樓上，之後周五一度急跌586點，低見27845，RSI落到60以下，明顯跌穿10天線，不過未跌到廿天線已勁彈破位，EJFQ系統在1月29日發出恒指及盈富(02800)綠燈之轉強訊號，當時恒指約27500點，之後再升多超過千二點。升市莫估頂，當然29021即黃金比率0.5倍之反彈目標是技術派一個大位。

另外，要留意股價高於50天線比率的中線市寬昨日已升至67.3%，較去年見33484時更高，留意逼近70之初步阻力區，來個健康整固也是好事。

至於本年度及下年度盈利預測較兩星期遭到調低的股份有296隻，包括:舜宇光學(02382)、金山軟件(03888)及中芯國際(00981)等；盈利獲上調的股份則只有38隻，包括國泰(00293)、鐵塔(00788)、金界控股(03918)等，投資者要留意盈利情況是否支持股價升至較高估值水平。

今日下午2時05分在公仔箱推介海豐國際(01308)，主要是借貿戰停火期有望延長之預期，令航運股可借勢追落後。海豐國際是市值過百億的「港股通」股份，擁有自有集裝箱船舶48艘；以運力計，海豐在全球集裝箱航運企業中排名第18位，公司與青島啤(00168)等著名生產企業保持長期合作關係。

海豐的基本分析評分F-score取得甚高的8分，反映公司在盈利能力、財政實力及經營效率方面都表現理想。公司過去五年盈利複合年均增長率為13.4%，預測市盈率10.9倍，2018年業績料平平，預計今年恢復雙位數增長，預測股息率達8厘，此股年初為某大型中資投行推薦名單股份。

海豐在去年12月10日發出綠燈的勢頭能量轉強訊號，走勢上形成上升三角形，今午推介後即異動，高見7.55元，升6.6%，回試7.4元附近可買，成交配合突破可望，初步上望8元，跌穿6.9元止蝕。

羅崇博 (杜比)

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