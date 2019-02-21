人民幣走強，在岸與離岸價曾升穿6.7兌一美元，航空股乘勢搶高，當中南方航空(01055)表現最勁，曾高見6.3元，飆升10.5%，現造6.21元，仍炒高8.9%，成交金額2.2億元。
至於國航(00753)也大升6.3%；東方航空(00670)揚4.2%。
昨日發盈喜的國泰(00293)，股價也升3.7%。
人民幣兌美元離岸價今早一度見過6.6879兌一美元，曾升0.46%，最新造6.7003兌一美元，升0.28%。
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