即巿股評 港股直擊

隔晚美國聯儲局1月會議紀錄又放鴿，內容顯示所有官員都傾向今年內停止縮表，亦同意將加息伐放緩，甚止暫停加息，帶動隔晚美股三大指數齊升，納指更連升八個交易日，創下去年8月以嚟最長升浪。雖然恒指今早低開64點，更一度腳軟跌至28364點半日低位，但內地股市喺人民幣走強下向好，港股拗腰回升，半日最高見28710，創去年8月9日新高。中午恒指報收28664點，升150點；國指則升91點，報11320點。

有消息指美國要求中國要維持人民幣滙價穩定，不得借人民幣貶值而抵銷美國向其徵收額外進口關稅嘅影響，更有傳美國要求中國將穩定人仔條款納入貿易協議內，該消息刺激人民幣滙價轉強。此外，更有傳聞指中美就貿易談判草擬諒解備忘錄，內容綱要共六點，包括1)雙方同意實現5%互惠關稅、五年過渡期後，最終實現兩國零關稅。2)雙方實現知識產權互認，在三年內建立互信的統一認可的審查機制。3)除軍事、金融及政府公用事業外，雙方許何在對方境內自由展開經濟業務，並享有在國內同業同等權益。4)五年內削減雙方貿易逆差至控制喺20%以下。5)在非軍事高科技領域堅持互惠合作，兩國於三年期內解除銷售，購買技術嘅任何禁止條款。6)美國認同五年內人民幣和美元滙率可繼續動態掛鈎，五年後實現自由滙率。

備忘錄涵蓋強迫技術轉移和網絡盜竊、知識產權、服務、貨幣、農業及非關稅貿易壁壘，範圍算係廣泛，而其中穩定人民幣匯價一項，更刺激人仔滙價一步上漲，當然有利中港股市走強。若然人仔滙價步步高升，內銀股算係受惠得嚟又落後嘅板塊，阿Man睇好建行(00939)及工行(01398)後市表現。至於其他重磅股向好，各股份隻隻升啲啲，齊心合力為恒指作出貢獻。

表現較為突出嘅重磅股係一對手設股孖寶，小米及三星相繼發布新手機，手機設備股落鑊，舜宇光學(02382)升逾4%，皆因三星新機出到六個鏡頭，舜宇當然受惠。瑞聲半日(02318)升近2%；丘鈦科技(01478)升近半成；通達集團(00698)升逾3%；比亞迪電子(00285)升1.7%。

喺中美雙方達成協議消息刺激下，預期港股短線將挑戰29000點，經過上晝屠殺28600-28699點嘅最重熊證街貨區後，下一重貨區由28700至29099點，短短四百點區間，已有相等於超過4000張期指嘅熊證街貨，呢件熊掌有幾厚，大戶就有幾大決心去挾瓜淡友。阿Man連日苦口婆心，勸大家就算畏高唔夠膽高追，都咪多手做淡友，睇嚟結前二萬九應無懸念。

麥狄文

(徐狄怡 ‧ 證監會持牌人‧ 大錦證券有限公司董事)