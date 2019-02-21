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今日 12:31 港股直擊 即巿股評

半日升150點 汽車手機股醒

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人民幣再展強勢，兌美元更升穿6.7關口，加上憧憬美國年底前暫停縮表，港股今早低開高走，一度升近兩百點，再創半年高位。

恒指今早低開64點，報28450，早段跌幅曾擴至149點，低見28364，但低位有買盤吸納，加上內地股市向好，配合人民幣走強，港股掉頭回升，最多升196點，高見28710，創去年8月9日以來新高，臨近午市回順，最終恒指半日收報28664，升150點或0.5%；國企指數半日收報11320，升91點或0.81%，大市成交590.59億元。

藍籌股大致向好，滙控(00005)升0.9%；友邦(01299)漲0.3%；騰訊(00700)升0.8%；中移動(00941)升1.1%；大市成交旺，港交所(00388)半日漲1.1%；領展(00823)斥78億購福田中心城，但大摩指收租回報低，中午跌0.4%。

焦點板塊

濠賭股；擁大灣區概念下，濠賭股續見追捧，銀娛(00027)升2.9%；金沙(01928)揚4.4%；澳博(00880)飆6.6%；新濠(00200)升4.4%；美高梅(02282)升3.6%。

汽車股：今早跑出，當中長汽(02333)表現最佳，因內地有報道指，長城汽車整車項目落戶泰州，首期投資80億元人民幣，同時集團向母公司出售業務，半日飆6%，為表現最勁國指成分股；其他汽車股亦標青，華晨(01114)飆5.6%；東風(00489)漲2.1%；廣汽(02238)飆5.2%；吉利(00175)漲3.1%；比亞迪(01211)升1.6%；北京汽車(01958)升1.9%。

手機股：三星上日發布摺屏幕手機，更設有合共六個鏡頭，手機相關股也造好，舜宇(02382)漲4.6%，為升幅最大藍籌；瑞聲(02018)倒升3.6%；比亞迪電子(00285)漲1.7%；通達(00698)揚4.9%；高偉電子(01415)漲2.3%；丘鈦(01478)抽升9.5%；鴻騰(06088)炒高5.9%。

焦點股份

聯想集團(00992)：截至去年12月底止第三季業績，扭虧為盈，賺2.33億美元，高於市場預期的2億美元，中午爆升11.4%；連帶聯想控股(03396)也漲4.2%。

志道國際(01220)：要求第二次覆核聯交所暫停股份買賣決定，股價今早炒上，一度高見0.173元，爆升69.6%，半日收造0.165元，仍狂升61.8%，成交金額7030萬元。

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