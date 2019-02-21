即巿股評 港股直擊

今朝早起身，係完全見唔到窗外景物，只係好隱約見到樓下個油站同有啲車行過，大霧到完全唔敢開窗，見到周圍咁濕都唔開胃；再睇埋今朝恒指一開波就生咗個小型裂口出嚟下行，雖然話就話噚日一早將恒指牛(58613)放走，之後仲day trade埋隻恒指牛(58670)(有興趣就睇返噚日下晝upload嘅[下半part]啦)，不過硬係有啲唔膠興，可能大家都係一樣慣咗鍾意睇個市升多過跌啦(即使跌市我哋都有熊證/Put輪可以部署)。

噚日喺文都有講過，見牛證收價回已經出到28300至28399點呢個水平，對現價恒指嚟講，好容易無啦啦變成企喺中間，兩頭唔到岸嘅情況之下，最好嘅做法就係乜都唔做，亦都因為咁所以噚日[下半part]無推介。依家10點1分，恒指最低做過28364點，再開恒指牛熊證街貨圖，恒指今朝做過嘅低位其實係踩咗入下方牛證最貼價嘅範圍(即係28300至28399點)，呢度街貨就唔係好多，只有169張期指。淺嚐過後恒指似乎都係想食返啲肥膩嘢，所以依家10點6分見到恒指補咗今朝開市嘅裂口，倒升27點，做緊28541點，而呢個位置又近番上方第一梯隊牛證28600至28699點，呢度有相當於1338張期指。 大市上下其手呢款玩法，咪就係噚日友欄麥狄文前輩所講嘅《大戶殺熊嘆慢版 小心上下其手》囉。

繼續採以快打慢嘅方式去追上重熊，恒指牛(58656)，收回價27958點，同現價有逾500點距離，約49倍槓桿好明顯係短炒嘢，若然見恒指喺之後嘅時間企喺中間位唔上唔落嘅話，咁就唔好勉強啦，唔買無人會嬲你架，OK？

還記得之前有提及過大家可以留意吓身邊一啲好生活化、衣食住行嘅股份呀？即係就算你無工返你都要幫襯。印象中就講過兩次嘅啫(咁大家都知呢度唔多講正股架嘛，係咪)吼低買又好，月供都好，咩都好啦，事關一個倉嘅組合係應該多元化，呢類型嘅股份其實係用嚟做盾牌/backup，向前殺敵嘅可以係一啲好爆炸性嘅細價股、期指期權、輪證都得，成堆蛋放晒係「一籃子」嘅話，大家都明白只會係死路一條；情況就好似你返工喺office點樣同你上司/下屬/甚至係Client死過，但一返到屋企就可以放鬆晒，身處安樂窩咁(兩個地方/場景掉轉都得嘅，人人唔同啦)。咁你(讀者Connie Chu)依家知道點執好個倉未呢？

作者阿珊，從事財經及投資版報道超過10年，由平面媒體走到網絡世界，《鐘擺戰略贏港股》作者。相信技術分析，由窩輪到牛熊證無一不炒，唔貪心，志在搵餐下午茶。

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