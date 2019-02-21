港股直擊 即巿股評

美國聯儲局考慮年底前結束縮表，美股窄幅靠穩。港股昨日升285點後，今早續創逾半年高。

恒指今早低開64點，開市後曾挫149點，見28364點暫時低，之後拗腰，曾升141點，見28655點，創去年8月10日以來新高。截至上午約11時03分，恒指報28621點，升107點或0.4%，大市成交額419.24億元。

國企指數報11311點，升81點或0.7%。

A股造好，滬指升0.44%；深成指升0.72%。

聯儲局公布了1月貨幣政策會議紀要。會議紀要顯示，美聯儲官員對美國經濟增長面臨的風險表示嚴重擔憂，促使他們發出停止加息的訊號。美聯儲官員還在此次會議上討論了在2019年底前結束削減資產負債表上債券的計劃。

藍籌股方面，友邦(01299)升0.5%；去年業績遜預期的滙控(00005)今日除息，最新升0.8%。

大灣區概念的濠賭股續見追捧，銀娛(00027)升2.8%；金沙中國(01928)飆4.7%；澳博(00880)飆6%；新濠國際(00200)升3.7%。

汽車股亦造好，吉利(00175)升3%；廣汽(02238)升半成；長汽(02333)升6%；華晨(01114)升5.5%。

更多港股資訊，請瀏覽<港股360>。