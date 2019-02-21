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美團點評(03690)躋下蘋果，成為全球最具創新力公司。

科技網站Fast Company發布「2019年全球50家最具創新力企業」排行榜，美團點評首次上榜即佔據榜首位置，取代去年的排第一的蘋果。後者排名更急跌至第17位。對於蘋果排名急劇下滑，Fast Company表示，蘋果的設備沒有真正的突破，硬件銷售也很低迷。

至於美團點評高踞榜首，Fast Company解釋，美團點評是開創性的交易型超級應用程式。去年上半年為3.5億多人提供277億筆交易，價值338億美元(2636.4億港元)。

新加坡召車程式公司Grab則屈居第二。Fast Company稱，Grab將美國競爭對手優步(Uber)趕出了東南亞地區，並於去年接管了其在當地的業務，還拓展食品配送、旅遊預訂和金融服務等業務領域。該公司去年營收高達10億美元(78億港元)。

美國男子職業籃球聯賽(NBA)則緊隨其後。去年NBA觀眾人數創下歷史新高，其流動媒體服務用戶增加3%。Fast Company指出，NBA去年的總收入增長25%，部分得益於NBA 2K電子競技聯賽的推出。

迪士尼則排第四。Fast Company解釋，迪士尼是Netflix最有力的競爭對手，並將於今年稍後首次推出視頻串流平台Disney+，提供新的原創內容和迪士尼電影及電視節目的圖書館。

第5至10位的依次為電子商務零售商Stitch Fix、綠色概念餐廳Sweetgreen、天然保鮮劑開發商Apeel Sciences、支付服務商Square、瑞典非乳制品公司Oatly及亞馬遜旗下遊戲直播平台Twitch。