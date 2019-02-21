港股直擊 即巿股評

港股昨日創出逾半年收市新高，技術上仍未超買，短期有望在高位爭持，市場觀望今日在華盛頓舉行的中美貿易談判情況。

隔晚美股好淡爭持，尾市造好，幾乎所有聯儲局官員都認為，基於經濟下行風險增加，傾向於今年內停止縮減資產負表規模。道指收市升63點或0.24%報25954點，標普500漲0.18%報2784點，納指微升2點報7489點。

中概股多數收漲，康迪車業(KNDI)勁漲34.3%，公司表示，其電動汽車已獲美國國家公路交通安全管理局(NHTSA)批准進入美國市場。據悉，康迪電動汽車集團有限公司由吉利控股集團與康迪科技集團共同組建，雙方各持50%股權，主要從事純電動汽車的投資、研發、生產、銷售等相關業務。蔚來汽車亦漲半成。

聯儲局公布了1月貨幣政策會議紀要。會議紀要顯示，美聯儲官員對美國經濟增長面臨的風險表示嚴重擔憂，促使他們發出停止加息的訊號。美聯儲官員還在此次會議上討論了在2019年底前結束削減資產負債表上債券的計劃。

紀要顯示，美聯儲成員就如何操作利率政策尚無共識：「幾位」美聯儲官員認為，如果通脹率超過預期，則需進一步加息；而其他一些官員表示，如果經濟發展符合預期，就需要加息。央行成員對未來利率政策的分歧，讓一些持懷疑態度的貨幣市場人士感到意外，因為他們曾預計聯儲局會有進一步溫和的態度，而不是宣稱2019年仍有進一步加息的可能性。不過，聯儲成員確實就縮表問題達成了共識，幾乎所有央行成員都希望在今年停止其縮減資產負債表規模的進程。

在美國買賣的主要港股預託證券(ADR)價格，造價個別發展。滙控(00005)ADR折合港元計收報66.14元，較本港上日收市高9仙；騰訊(00700)ADR收報340.8元，低0.2元；國壽(02628)ADR收報20.55元，低5仙。「三桶油」方面，中海油(00883)ADR收報13.94元，高2仙；中石油(00857)ADR收報5.29元，無升跌；中石化(00386)ADR收報6.79元，高2仙。至於電訊股，中移動(00941)ADR收報83.06元，高0.36元；聯通(00762)ADR收報9.4元，高1仙；中電信(00728)ADR收報4.37元，高2仙。

ADR港股比例指數報28539，較周三恒指收市高24點。恒指昨日曾急升371點，高見28599，創逾六個月高，收報28514，升285點或1.01%，為去年8月9日以來收市最高。市場觀望今日在華盛頓舉行的中美貿易談判情況。

國務院總理李克強在國務院常務會議上重申，穩健的貨幣政策並無改變，亦不會改變，堅持不搞「大水漫灌」。

焦點股份

領展(00823)：宣布在2月20日與賣方達成協議，以66億元(人民幣‧下同)，收購位於深圳福田中心區的新怡景商業中心，預料交易將於今年3月完成，項目更為領展首度進軍深圳。完成後內地資產佔資產值約13.1%。

渣打集團(02888)：公布就美國和英國當局，對集團之前已經披露的外滙交易事宜的調查，作出總額9億美元的撥備。集團表示，撥備只是反映管理層當前對適當撥備水平的看法，最終的解決方案或會導致罰款水平有所不同。渣打將於下星期二公布2018年全年業績。

中國財險(02328)：公布1月原保險保費收入543.17億元(人民幣‧下同)，較去年同期414.06億元，按年增加31.18%

人保集團(01339)：公布1月原保險保費收入合共952.56億元(人民幣‧下同)，按年增長17.73%。

華人置業(00127)：發盈警，預料截至去年底止全年股東應佔溢利大跌68%至78%，收入減少39%至49%。

金地商置(00535)：發盈喜，預料截至去年股東應佔溢利按年最少增長35%。

澳優乳業(01717)：預期截至去年底止，全年盈利介乎5.7億元(人民幣‧下同)至5.9億元，按年增幅介乎85%至91.5%，

今日有多家公司公布全年業績，當中以希慎(00014)、ASM太平洋(00522)、冠君產業信託(02778)較受市場關注。另外，聯想集團(00992)則公布第三季業績。