重要通告 港股直擊

渣打集團(02888)表示，英國金融市場行為監管局監管裁決委員會對集團施加1.02億英鎊(約10.46億港元)的罰款，當中已扣除30%的提前和解扣減。這與該機構對渣打過往的金融罪行監控所進行的調查有關。渣打表示，正在考慮就此裁決通知的可行方案。

渣打表示，在2018年第四季業績將包括一筆9億美元的撥備，以因應美國當局對集團過往違反美國制裁決律及法規所進行的調查，以及英國當局上述裁決潛在罰款，以及就之前已披露的有關外滙交易事宜的調查。

對於美國當局的調查，集團亦正繼續就潛在解決方案進行討論。