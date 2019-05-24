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中美新一輪經貿高級別談判今天在華盛頓舉行，國務院副總理劉鶴添上「習近平主席特使」的身份再次訪美，市場對雙方於3月前達致共識的期望更大，而人民幣滙率又成為談判焦點之一，備受關注。

據報道，美國要求中方承諾人民幣滙率保持穩定，以防內地藉貨幣貶值來抵消關稅的影響，「穩滙率」一直是中央強調的政策，消息即時刺激人民幣急飆，CNH及CNY昨天突破6.72關口，也驅使恒指於美股窄幅波動和A股高位反覆之下仍有285點(1%)進賬，收報28514點，為去年8月9日後收市高位。

恒指自1月3日挫至今年低位24896點後持續向上，迄今已累升3700點(14.9%)左右，坊間不少分析預期調整快將來臨。信報投資研究部把整體大市約1900隻股份(只計算2018年前掛牌股票)按是次股價反彈幅度順序劃分為5個組別(每組大概380隻股份)，再比較其2018年變動，嘗試從中找出一些市況啟示。

統計顯示，表現最好的組別(佔總數兩成)過去一個多月升幅中位數高達27.5%，而最弱一組則錄得負回報11.2%，兩者形成強烈對比。有趣的是，漲幅最大一組，約380隻股份的2018年回報中位數為各組中最差；至於這輪彈幅敬陪末座的一組，其股價2018年表現卻是5組之冠。此外，參考排名第二到第四組別的結果，也印證了「跌得愈深反彈愈強」的傳統投資智慧。

另一方面，在個多月內漲幅最大的組別中，其市值中位數為最高的38.6億元，表現最差組別僅4.9億元，反映重磅股份依然是「領頭羊」，而細價股普遍跟不上大市值股份，意味今次反彈暫未出現「雞犬皆升」情況(股價造好的股份約1200隻，佔1900隻股份比例僅69%)，或代表整體大市未呈見頂跡象(超買回調機會則存在)。

除了升勢相對健康，人民幣也是支撐港股的重要因素。

投資者憧憬新一輪中美貿易談判有進展，避險情緒降溫，致使美滙指數弱勢持續(目前正測試100天線96.4水平)，間接利好人民幣，成為昨天恒指炒上的助力。正如以往本欄分析，人民幣表現與港股關係一向密切，若果人民幣滙價獲中美兩國「加持」真的穩定起來，對新興市場連帶港股，肯定是一項好消息。

附【圖】所見，從技術走勢看，恒指仍然受制成交量密集區頂部近28600點位置，但下方28300點(即成交量密集區底部)與250天線交滙應有一定承托力，加上14天RSI處於50中軸之上運行，相信港股短期可望沿TrendWatch上升通道反覆尋頂。

換句話說，恒指累積上漲近一成半後，市底質素尚算健康，儘管在高位超買壓力漸增，若遇上回調，暫時看不到顯著下挫之虞，投資者犯不着跟大趨勢鬥氣而過早造淡。

信報投資研究部

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