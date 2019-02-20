重要通告 港股直擊

卓能集團(00131)公布，預期截至去年12月底止，中期盈利將大幅減少，2017年同期盈利5.24億元。

該公司指出，盈利下跌，主要由於投資物業公允價值的變動，但被所得稅支出減少所抵消。