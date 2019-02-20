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今日 18:34 港股直擊 即巿股評

【北水手影】續流出7.9億 狠沽建行 掃國壽

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隔晚美股微升，恒指今早高開176點，開市已重上250天牛熊線(28305點)，之後反覆向上，最多升371點，高見28599，惟內地股市向下，港股升幅曾縮至129點，低見28357，午後重拾動力，收報28514，升285點或1.01%，為去年8月9日以來收市最高。

北水全日淨走7.93億元，淨流出金額較上日稍為減少。(根據港交所提供的滬深南向「港股通」買入成交額與賣出成交額相減計算)

北水續撤出兩隻重磅藍籌內銀，建行(00939)有8.49億元淨流出；工行(01398)有3.23億元淨流出。另外，獲阿里巴巴入股成第三大股東的中金(03908)急漲，但北水趁高走，有8569萬元淨流出。

相反，國壽(02628)見近八個月高，有3.44億元淨流入；太保(02601)有1.4億元淨流入；信証(06030)有1.09億元淨流入。

其他藍籌股方面，騰訊(00700)全日有2.99億元淨流出；藥股續受壓，石藥(01093)有6130萬元淨流出。相反，吉利(00175)有2.62億元淨流入，為全日北水流入最多個股；港交所(00388)有1.08億元淨流入。

淨流入較高股份有：洛鉬(03993)有8853萬元淨流入；國航(00753)有1306萬元淨流出；比亞迪(01211)有554萬元淨流入。

淨流出較高股份有：海螺創業(00586)有8492萬元淨流出；融創中國(01918)有1509萬元淨流出。

「港股通」(滬)全日十大成交活躍股份依次為: 建行、騰訊、國壽、工行、海螺創業、太保、中信証券、融創、吉利及中金。

「港股通」(深)全日十大成交活躍股份依次為: 吉利、建行、騰訊、洛陽鉬業、港交所、太保、融創、國航、比亞迪及石藥。

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