即巿股評 港股直擊 國際財經

中美貿易談判主宰股市，狂人美國總統特朗普今早一句中美貿易談判進展順利，加上隔晚美滙回落，變相利好新興市場，帶挈港股一度飆371點，創逾六個月高位，又再次重上250天牛熊線(28305點)。

隔晚美股相對冷靜，美國三大指數微升收市，但美滙跌貴金屬即有反應，一直領放的鈀金，每盎司價格去年開始貴過黃金後，今早再創新高，一度升穿1500美元，高見1505.46美元，若從去年8月16日低位834美元計，鈀金價格狂飆80.5%。

美滙跌也撐起金價，尋晚金價突破1340美元關(圖一)，重上去年4月高位，越行越近筆者去年訂下的1350至1360美元目標。連帶筆者愛股山東黃金(01787)，股價連續兩日創新高，今日最高見過23元，更超越本欄去年預測的目標價22元。

美元突然走弱，美滙有機會再次下試200天線，即95.57水平，有望推動金價進一步拉上，但要攀到1450美元樓上相當困難，因全球最大的黃金ETF GLD(即香港上市的2840)，近期淨持倉續回落，由1月20日的809.76噸下滑到今日的792.45噸，跌幅達2.1%，所以維持金價去年目標不變。

山東黃金可上試25元

雖然金價上望空間不多，但不代表山東黃金唔會再向上飄移，因股價近期已突破1月4日21.05元高位，加上具金價放大效應，按量度升幅計，將可攀到25元，但近期升幅過急，盤中14天RSI一度接近80，相信要消化近期升勢後才有望再上。

貴金屬可留意有「窮人黃金」之稱的白銀，自金價回升到去年4月高位後，銀價相對落後，現處每盎司16美元徘徊，望埋金銀比率，現一盎司黃金等同83.8盎司白銀(圖二)，遠高過往十年平均約56，即表示銀價相對金價落後。

以追落後的邏輯，銀價有望似金價圓底回升，重上17.5美元(圖一)，即較現價16美元有9.4%，高風險可諗白銀3倍ETN美國上市的USLV，現價買入，目標睇去年4月高位115美元，即約有四成升幅，萬一銀價跌穿15.5美元，USLV則需要執行止蝕。

編按:作者尹德政(Ricky)，醉心投資美股近十載，最大滿足感來自尋找抵買有實力的世界行業領袖，每逢周三、五在「信報網站」及「港股360」撰文，另每逢周二在《信報》撰寫「政觀其辯」。

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