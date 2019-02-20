重要通告 港股直擊

原生態牧業(01431)公布，預期去年淨虧損將按年增加；2017年同期錄得虧蝕6790.7萬元人民幣。

該公司指，虧損擴大是由於生物資產公平值變動減銷售成本的虧損較2017年增加。