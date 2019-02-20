港股直擊 即巿股評

美國總統特朗普指中美貿易談判非常順利，市場憧憬貿談成功，加上美滙弱令人民幣走強，港股昨日回吐118點後，今日曾飆逾300點，創逾半年高位，重上250天牛熊線(28305點)，成交再次超過一千億元。

隔晚美股微升，恒指今早仍高開176點，報28404，開市已重上牛熊線，大市反覆向上，升幅曾擴至371點，高見28599，惟內地股市向下，港股升幅曾縮至129點，低見28357。不過，低位又再次有買盤吸納，大市重拾動力，午後大部分時間在28500點爭持。最終恒指收報28514，升285點或1.01%，為去年8月9日以來收市最高。

國企指數收報11229，升112點或1.01%。

全日大市成交1086.45億元。

港股上升股比例60%，下跌比例40%，反映個股整體跟大市升。

即月期指收報28510，升355點，低水4點。

藍籌股大致向好，友邦(01299)及領展(00823)齊創上市新高，全日分別升2.1%和1.4%，友邦更為港股升市主力，推動恒指57點。外電傳中國暫停遊戲商業化申請提交，因等待審批太多，騰訊(00700)仍漲1.3%；國壽(02628)揚4.3%，跑贏一眾藍籌股；去年業績差過預期的滙控(00005)，全日逆市跌0.2%。

焦點板塊

燃氣股：午後突然發威，中國燃氣(00384)飆10.4%，更是表現最好國指成分股；華潤燃氣(01193)急揚6.2%；新奧能源(02688)漲3.9%；中集安瑞科(03899)升3.6%；港華燃氣(01083)也升2.2%。

乳業股：國務院提出奶業振興行動，一眾乳業股獲炒起，昨獲大和升級提價的現代牧業(01117)，上日大升逾一成後，今日再漲6.4%；莊園牧場(01533)揚3.9%；原生態牧業(01431)炒高12.4%；蒙牛(02319)則漲3.4%。

軍工概念股：受追捧，中船防務(00317)亦大升9.4%，其A股(600685.SH)亦升停，全日炒高一成；中航科工(02357)漲3.9%；中航國際控股(00161)升3%；中國航空工業國際(00232)曾升7.2%，全日仍漲3.9%。

醫藥股：擔心藥物降價的陰霾未散，醫藥股整體跑輸大市，中生製藥(01177)跌2%，為包尾藍籌；石藥(01093)降0.6%；三生製藥(01530)挫5.4%；國藥(01099)為表現最曳國指成分股，收挫3.4%；復星醫藥(02196)跌4.2%；藥明康德(02359)瀉6%；但藥明生物(02269)發盈喜，全日升3.1%。

焦點股份

國泰航空(00293)：預計去年虧轉盈膁23億元，高盛更指業績超市場預期，國泰全日飆7.8%，成交達1.8億元。

中金(03908)：阿里巴巴集團入股中金，佔總已發行股份4.84%，成為第三大股東，中金今早曾飆11.11%，高見18.8元，收市升幅縮至5.8%，成交有5.3億元。